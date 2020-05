Wendler zofft sich mit Ex über Nachnamen

"Laura und ich wundern uns" Wendler zofft sich mit Ex über Nachnamen

"Egal" sind Laura Müller und Michael Wendler die Aussagen seiner Ex nicht.

"Ich glaube, dass meine Ex auch mal lernen muss, was Scheidung bedeutet." Michael Wendler wettert unverblümt gegen Claudia Norberg. Diese hatte zu verstehen gegeben: Bei der Hochzeit ihres Ex-Mannes mit Laura Müller mögen die beiden doch bitte ihren Familiennamen aus dem Spiel lassen.

Im Zwist zwischen Michael Wendler, Laura Müller und Claudia Norberg scheut weiterhin keiner der Beteiligten die Öffentlichkeit. Nachdem die Dschungelcamp-Teilnehmerin Norberg unter der Woche einen offenen Brief auf Instagram veröffentlicht hatte, äußerte Wendler inzwischen sein Unverständnis darüber: "Laura und ich wundern uns jedes Mal, dass meine Ex-Frau versucht, sich immer in unsere Beziehung einzumischen. Das finden wir nicht richtig", sagte der 47-Jährige im Gespräch mit RTL.

Kern der Auseinandersetzung ist der Familienname Norberg. Den trägt "der Wendler" nämlich ganz offiziell seit seiner Ehe mit Claudia Norberg - bis heute. "Wendler" ist ein Künstlername, sein Geburtsname ist Skowronek. Die Angst der Ex: Laura Müller könnte bald Laura Norberg heißen. Aber ob Letztere das überhaupt möchte?

Bis jetzt gibt es vom Ehepaar in spe dazu keine eindeutige Aussage. Müller zeigte sich vielmehr genervt von dem Thema, rollte mit den Augen und sagte: "Muss ich sie auch fragen, welches Brautkleid ich trage? Oder wenn wir ein Kind bekommen, wie es heißt und ob es ein Junge oder Mädchen wird?"

Und auch Wendler erklärte bei RTL: "Ich glaube, dass meine Ex auch mal lernen muss, was Scheidung bedeutet. Wir wollen einfach nicht, dass sie sich in unser Leben einmischt. Als nächstes sagt sie noch, wie unsere Kinder zu heißen haben oder welche Farbe das Brautkleid von Laura haben muss. Das geht einfach zu weit!" Über den Nachnamen hätten er und seine 19-jährige Verlobte sich noch keine Gedanken gemacht - es gebe viele "Variationsmöglichkeiten".

Die Hochzeit von Michael Wendler und Laura Müller soll Anfang August in Las Vegas stattfinden - sofern die aktuelle Corona-Krise dies zulässt. Die Vorbereitungen werden von RTL, VOX und TVNOW begleitet. Das Jawort wird live im TV übertragen.