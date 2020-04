Die Hochzeit von Michael Wendler und Laura Müller wirft ihre Schatten voraus. Zu schaffen macht das der Ex des Sängers, Claudia Norberg, vor allem aus einem Grund. Wendler selbst wiederum scheint gerade Geldsorgen zu haben. Nicht wegen seiner Steuerschulden - er will Geld!

Dass ihr Verflossener Michael Wendler wieder heiraten will, bereitet Claudia Norberg offenbar gemischte Gefühle. Und das nicht etwa wegen des sündhaft teuren Verlobungsrings, der inzwischen am Finger von Laura Müller funkelt. Nein, Sorgen macht sich Norberg vor allem wegen einer Ungewissheit.

So nahm Wendler, der eigentlich als Michael Skowronek zur Welt kam, bei der Hochzeit mit Norberg im Jahr 2009 den Mädchennamen seiner Ehefrau an. Tritt der Sänger nun mit seiner 28 Jahre jüngeren Verlobte erneut vor den Traualtar, könnte aus Laura Müller deshalb demnächst auch eine Norberg werden. Ein No-Go für die Wendler-Ex!

"Sehr respektlos"

Auf ihrer Instagram-Seite klagt die 49-Jährige jetzt über das ungewisse Schicksal ihres Namens - und zwar "aus reiner Verzweiflung", wie sie zu einem Bild ihrer Geburtsurkunde schreibt. Eindringlich appelliert sie an ihren Ex und dessen Neue: "Ich möchte euch beide darum bitten, bei der geplanten Hochzeit nicht meinen Mädchennamen 'Norberg' zu übertragen beziehungsweise zu verwenden."

Sie stehe in der Verantwortung und sei es ihrer Familie "schuldig, zu verhindern, dass der Name an eine nicht 'blutsverwandte' Person übertragen wird", stellt Norberg klar. "Es wäre meinem verstorbenen Vater und meiner Familie gegenüber sehr respektlos", redet sie Wendler und Müller ins Gewissen.

Zugleich gratuliert Norberg dem Paar zur bevorstehenden Hochzeit und wünscht den beiden dafür "viel, viel Glück". Mit der Beziehung ihres Ex-Mannes mit Müller hat sie offenbar ihren Frieden gemacht. Das geht sogar so weit, dass sie sich selbst als Hochzeitsgast ins Gespräch bringt. "Ich würde hingehen, klar. Natürlich. Allein schon, um meine Tochter zu sehen, die sich bestimmt auch ganz hübsch anziehen wird", sagt Norberg im RTL-Interview.

Wendler will Geld von Eurowings

Noch habe sie jedoch keine Einladung bekommen, räumt sie ein. Ihr Ex hat gerade womöglich auch andere Prioritäten. Schließlich hat er die Fluglinie Eurowings auf 5275 Euro Schadenersatz verklagt. Das Landgericht Düsseldorf bestätigte, dass der Sänger dies als Ausgleich für einen gestrichenen Flug der Gesellschaft im vergangenen Jahr von Düsseldorf nach Miami fordert.

Wendler habe damals mit Müller dorthin fliegen wollen und sich selbst um einen Ersatzflug mit der Lufthansa kümmern müssen, so eine Gerichtssprecherin. "Allerdings flog die Lufthansa-Maschine nicht direkt nach Miami, so dass eine Übernachtung und ein Mietwagen für den Weitertransport notwendig waren", heißt es weiter. Von den insgesamt angefallenen Kosten in Höhe von 9438 Euro habe Eurowings bereits 4998 Euro erstattet. Ob die Fluggesellschaft noch tiefer in die Tasche greifen muss, soll nun am 15. Mai vor Gericht geklärt werden.

Tatsächlich kann der 47-Jährige derzeit wohl jeden Cent gut gebrauchen. Erst am Montag hatte er eingeräumt, über eine Million Euro Schulden beim Finanzamt zu haben, die er nicht auf einen Schlag bezahlen könne. Zugleich beteuerte er, diese komplett begleichen zu wollen. "Die ersten Zahlungen an das Finanzamt sind bereits sechsstellig geleistet", schrieb er auf seiner Instagram-Seite. "Es dauert noch, aber ich werde alles bezahlen", versprach er.