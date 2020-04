Wendlers Vater glaubt nicht an Hochzeit

"Das ist doch lachhaft" Wendlers Vater glaubt nicht an Hochzeit

Seit Jahren schon ist das Verhältnis zwischen Michael Wendler und seinem Vater gestört. Nun teilt Manfred Weßels wieder einmal gegen seinen Sohn aus. In einem Interview sagt er deutlich, was er von dessen anstehender Hochzeit mit Laura Müller hält.

Medienwirksam hat Michael Wendler seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller einen Heiratsantrag gemacht. Dazu wurde dann auch gleich noch Duplikate ihres Verlobungsringes vermarktet. Einer, der von all dem offenbar nur wenig hält, ist Wendlers Vater Manfred Weßels.

Eigentlich war der in die RTL-Sendung "Marco Schreyl – Der Talk" eingeladen, um über seinen Sohn zu sprechen. Am Tag der Aufzeichnung wurde er allerdings wieder ausgeladen, weil sich der Sänger den Vorwürfen seines Vaters nicht habe stellen wollen.

"Das ist doch eine Sauerei"

Stattdessen hat Weßels dann der "Bild"-Zeitung ein Interview gegeben, in dem er einmal mehr verbal gegen seinen Sohn feuert. "Michael scheißt sich in die Hose, weil er Angst hat, dass ich die Wahrheit über ihn sage. Deshalb hat er wohl bei RTL durchgedrückt, dass man mir einen Maulkorb verpasst. Das ist doch eine Sauerei", meint er dort wütend.

Weßels wirft dem 47-Jährigen vor, ein "verlogener Parasit" zu sein. "Ich habe ihn zu dem gemacht, was er ist und seine Karriere aufgebaut. Dafür hat er mich finanziell ruiniert und mir einen Arschtritt verpasst. Ich habe damals sein Haus bezahlt, habe ihm den Namen Wendler gegeben und ihn jahrelang zu seinen Auftritten gefahren. Nie habe ich einen Cent dafür gesehen", wetterte er laut "Bild" weiter.

Die Hochzeit seines Sohnes mit Müller hält der Vater für erstunken und erlogen. "Dieser Heiratsantrag ist doch lachhaft! Michael wird dieses Mädchen niemals heiraten! Das ist doch alles nur ein Lügengebilde, um abzukassieren." Bereits am Anfang der viel diskutierten Beziehung des Paares hatte Weßels behauptet, das Ganze sei nicht echt. "Michael wird zu seiner Claudia zurückkehren, sobald die Nummer mit Laura keine Kohle mehr bringt. Darauf jede Wette!", glaubt er auch heute noch.

"Es wird keinen Ehevertrag geben"

Michael Wendler wirft wiederum seinem Vater vor, für Geld in den Medien schlecht über ihn gesprochen zu haben. In der SWR-Sendung "Krause kommt" sagte er 2018 über den langjährigen Familienkrach: "Der hat seinen Sohn verkauft, und das hat mich so sehr getroffen bis zum heutigen Tag. Ich finde immer, Familie muss zusammenhalten, da darf man doch nicht über seinen eigenen Sohn lästern oder Storys erfinden." Das neue Interview wird zum Familienfrieden sicherlich nicht beitragen. Auch Wendlers Verhältnis zu Mutter ist von Problemen gezeichnet. Sie beklagte sich kürzlich, von der anstehenden Hochzeit aus den Medien erfahren zu haben.

Unterdessen waren Wendler und Müller in einem "Exklusiv spezial" bei RTL zu Gast und gaben das erste Interview zur Hochzeit. "Ich habe mir einen wunderschönen Antrag gewünscht, und war überrascht, dass ich einen noch schöneren bekommen habe, mein Magic Moment", erklärte die 19-jährige Müller Moderatorin Frauke Ludowig. Und es gehe nicht ums Geld: "Es wird keinen Ehevertrag geben", sagte sie ganz klar.