Unterhaltung

Der neue James Bond: Wer folgt auf Daniel Craig?

Noch einmal steht Daniel Craig als James Bond vor der Kamera, doch die Spekulation über seinen Nachfolger sind bereits in vollem Gange. Produzentin Barbara Broccoli kann sich viel vorstellen und sagt: "Alles ist möglich."

Daniel Craig wird bald noch ein letztes Mal als James Bond vor der Kamera stehen, und die Frage zu seiner Nachfolge ist weiterhin offen. Dabei wird auch die Möglichkeit eines schwarzen James Bond oder einer weiblichen Version des britischen Agenten diskutiert. Die Entscheidung über diese Personalie trifft Barbara Broccoli, die Produzentin der 007-Filme. Und sie scheint vieles für möglich zu halten.

Im Gespräch mit der "Daily Mail" sagte sie: "Diese Filme reflektieren in der Regel die aktuelle Zeit, also versuchen wir immer, die Grenzen ein bisschen zu erweitern. Alles ist möglich." Derzeit sei sie "sehr glücklich" mit Daniel Craig, der James Bond in bislang vier Filmen verkörperte. "Doch wer weiß, was die Zukunft bringt?"

Da Craig monatelang ein großes Rätsel um seinen fünften Bond-Film gemacht hatte, waren in den Medien bereits mehrere mögliche Nachfolger gehandelt worden. Als heißester Kandidat galt der britische Schauspieler Idris Elba, dessen Eltern aus Sierra Leone und Ghana stammen.

Damals hatte 007-Autor Anthony Horowitz mit seiner Aussage für Aufsehen gesorgt, Elba sei zu "spröde" für die Rolle. "Es ist keine Frage der Hautfarbe. Ich denke, er ist wahrscheinlich ein bisschen zu sehr 'Straße' für Bond", sagte er der "Daily Mail" 2015.

Quelle: n-tv.de