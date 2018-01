Unterhaltung

"Auf die Gesundheit!": Wer genießt hier die Natur?

Neues Jahr, neues Glück, neues Twitter-Foto. Hier posiert ein echter Popstar für die Online-Community im Einklang mit der Natur. Solange sie die Äste nur nicht mit auf die Bühne bringt - das wäre wirklich Gaga.

Keine Schminke, keine Föhnfrisur - Lady Gaga beginnt das neue Jahr ganz natürlich und beinahe so, wie Gott sie schuf. Auf Twitter postete die Sängerin ein Foto, dass sie nur mit einem knappen weißen Bikini bekleidet zeigt.

Gaga ist auf dem Bild im Profil zu sehen. Ihre Kurven kommen durchaus zur Geltung, doch der wahre Hingucker ist die stark tätowierte Körperseite der 31-Jährigen. Zu sehen sind unter anderem das Konterfei von David Bowie, ein Einhorn, um dessen Horn sich eine Schlange schlingt und drei Rosenblüten.

"Frohes neues Jahr", schreibt Gaga zu dem Bild. "Auf das Glück. Die Gesundheit. Die Liebe. Und auf die Einfachheit schöner, unvergesslicher Natur."

Einer dürfte diesen Anblick ganz besonders genießen: Promi-Agent Christiano Carino. Dabei spielen berufliche Gründe eher eine nachrangige Rolle. Der 48-Jährige soll Gagas Freund sein. Angeblich haben sich die beiden bereits im Sommer verlobt. Das jedenfalls schreibt die amerikanische Zeitschrift US-Weekly.

Große Karrierepläne

Carino ist wie auch seine berühmte Klientin Tattoo-Fan und trägt ein Gaga-Porträt über seinem linken Bizeps. Möglicherweise wurden die beiden ein Paar, als Gaga ihre Verlobung mit Schauspieler Taylor Kinney löste. Carino soll zu der Zeit mit der "Walking Dead"-Darstellerin Lauren Cohen liiert gewesen sein.

Bis Gaga tatsächlich erneut Heiratspläne enthüllt, bleiben die Gerüchte um ihren Beziehungsstatus erst einmal, was sie sind: Gerüchte. Macht aber nichts, schließlich sorgt Gaga nicht nur in romantischen Dingen für Gesprächsstoff. Im Dezember startet ihre Show in Las Vegas und bis dahin ist sicherlich noch eine Menge zu tun.

