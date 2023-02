Kuschelige Stimmen, kunterbunte Sci-Fi-Kostüme und flatterndes Hüft-Tütü: Zur Casting-Halbzeit lassen sich die DSDS-Kandidaten so Einiges einfallen. Da klatscht sogar Schäfer Heinrich begeistert in die Hände.

Nach fünf kunterbunten Casting-Tagen klopfen sich die "Deutschland sucht den Superstar"-Verantwortlichen im Hintergrund mit einem breiten Grinsen im Gesicht gegenseitig auf die Schultern. Alle Genre-Schubladen präsentieren sich mittlerweile weit geöffnet und auch gesanglich gab es schon jede Menge Highlights zu bewundern. Was kurz vor der Casting-Halbzeit nur noch fehlt, ist das visuelle Salz in der Suppe. Wer Superstar werden will, der sollte im Idealfall nicht nur mit seiner Stimme glänzen. Nicht umsonst geistert permanent der Begriff "Gesamtpaket" um den berühmten Jurytresen herum.

Partylöwe Luca wird von Jurorin Katja genau unter die Lupe genommen. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Luca aus Menden hat diesbezüglich seine Hausaufgaben gemacht. Mit stylischer Plastikbrille und viel Tütü um die Hüften fällt der 23-jährige Influencer auch gleich mit der Tür ins Haus: "Ich möchte der erste schwule Ballermann-Star werden!", schnurrt der Partylöwe aus dem Sauerland. Die mitgebrachte Energie verfliegt aber schnell wieder, denn der selbstgeschriebene vermeintliche Party-Hit "Die Korken knallen" entpuppt sich als laue Luftnummer. Dieter Bohlen macht kurzen Prozess: "Sorry, aber der Song war scheiße!". Auch der Rest der Jury zeigt kein Erbarmen. Der Beginn von Lucas steiler Ballermann-Karriere muss vertagt werden.

Ein Kugeleis-Mikrofon zum Andenken

Ebenfalls mit viel Energie und einem außergewöhnlichen Erscheinungsbild im Gepäck stürmt Sophie aus Düsseldorf in Richtung Jurytresen: "Mein lieber Scholli!", staunt Dieter Bohlen, als sich die 24-jährige DIY-Künstlerin in ihrer ganzen Pracht vor den Augen der Entscheider aufplustert. In ihrem selbstdesignten Sci-Fi-Kostüm sieht die Kandidatin aus, als käme sie aus einer völlig fremden Welt, in der lebensfrohe und Tag ein Tag aus feiernde Anime-Elfen das Sagen haben. Zwar reicht das Gesangstalent am Ende nicht ganz aus, aber das stört nur am Rande. Für die begeisterte Katja gibt's noch ein Kugeleis-Mikrofon als Andenken. Ein Abgang, den die offenherzige Jurorin so schnell wohl nicht vergessen wird.

Menschen wie Sophie machen die Welt ein bisschen bunter. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Beim inoffiziellen Tag der offenen "Skurrilitäten"-Tür haben sich auch noch andere Kandidaten viele Gedanken darüber gemacht, wie man denn nachhaltig aus der Masse heraussticht. So bringt Fleece-Diva Nancy aus Hannover harten "Boss Bitch"-Rap mit, während Schlagerfreund Jean Louis aus Langenhagen Hand in Hand mit Schäfer Heinrich alles auf die Volksmusik-Karte setzt. So richtig überzeugen können aber nur wenige.

Eine "Kurdashian" und ein Checker mit angezogener Handbremse

DSDS im TV "Deutschland sucht den Superstar" ist immer samstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Lara, das selbsternannte Mitglied der Gießener "Kurdashians" war einst Verführerin bei "Temptation Island". Im Hier und Jetzt bringt sie eine gefühlvolle Version des Billie Eilish-Hits "Idontwannabeyouanymore" ein Stück näher in Richtung Pop-Olymp. Auch Brasil-Fan Marvin aus Kiel kann mit deutschsprachigem Soundschmalz überzeugen ("Halt dich an mir fest"). Und dann ist da noch Möchtegern-Casanova und Lederjacken-Liebhaber Davide aus Luzern. Der extrovertierte Schweizer mit italienischen Wurzeln hat allerdings Probleme, die innere Handbremse zu lösen.

Pietro Lombardi schwankt ein bisschen: "Ich sehe da Potenzial, aber du brauchst mehr Eier!", fordert der Ex-Champ. Dieter Bohlen hingegen ist sofort hin und weg von Davides "kuscheliger" Stimmfarbe. Für den Checker vom Vierwaldstättersee gibt's am Ende ein Happy End. Davide ist eine Runde weiter. Wir sind gespannt, wer sich nach dem Halbzeit-Tee noch alles vor die Jury traut. In diesem Sinne: "We have a dream, Music is our Liiiiiife ..."