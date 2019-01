Was eine Hüttengaudi: DJ Ötzi und Günther Jauch.

"Ist Ihnen nicht kalt?", fragt Günther Jauch die leicht bekleidete Kandidatin. "Wer wird Millionär?" feiert Hüttengaudi 2019. Der Unfallchirurg rät dringend zur Pistenbergung. Aber was treibt der Quark im Schaufenster?

Der Süden versinkt im Schneechaos. Im Kölner Studio von "Wer wird Millionär?" war die weiße Pracht hingegen nur Fake. "Ist Ihnen nicht kalt?", fragte Günther Jauch dennoch bei der "Hüttengaudi 2019" besorgt seine Kandidatin. Katja Gericke aus Werl war in knappen Jeansshorts und schulterfreiem Oberteil aber rundum kuschelig zumute. Die Besitzerin eines Skigeschäfts in Paderborn hatte bei der Auswahlfrage ihre Kenntnis zu alkoholischen Heißgetränken bewiesen. Am Ende meinte sie jedoch: "Jetzt brauch ich einen Schnaps." Gaststar DJ Ötzi war nicht Schuld.

In der ersten Sendung des neuen Jahres hatte sich Jauch Menschen eingeladen, die unmittelbar oder indirekt etwas mit der Skipiste zu tun haben. Skilehrer Martin Reuscher aus Köln veranstaltet mit seinen Schülern schon mal Nackt- anstelle von Nachtfahrten. Der 28-Jährige kam flott durch die Runden. Nur der etwas lethargische Onkel drohte zum Hindernis zu werden. Zum Glück wusste nach dem staubtrockenen Telefonjoker (Kandidat: "Bist du sicher?", Onkel: "Ne") eine Expertin von Aldi Süd, was es mit dem neuen Symbol in vielen Supermärkten auf sich hat. Es klärt nicht etwa über die Herkunft von Südfrüchten, sondern über die von Frischfleisch auf.

Scheitern an der Jungfräulichkeit

Bei den Gewinnsummen ließ es 2019 gemächlich angehen. Reuscher, seines Zeichens Ex-Haarmodel, war mit 32.000 Euro der Gewinner des Abends. Nachfolgerin Gericke scheiterte an Madonnas blütenreiner Sex-Ode "Like a Virgin" und finanziert mit 16.000 Euro nun ihre Hochzeit - "wenn er mich noch will nach der Sendung".

16.000 Euro war auch die Gewinnsumme für Kristian Schneider. Der Orthopäde von der Uniklinik Münster macht in St. Moritz die Facharztausbildung zum Unfallchirurg. Er wohnt in der Schweiz 20 Meter neben dem Lift und erlebt so manche Horrorgeschichte. Er riet den Zuschauern: Bei der Auslandskrankenversicherung bitte immer schön auf die Pistenbergung achten. Andernfalls "wird es teuer", warnte der Mediziner. Etwas billiger als der Abtransport per Hubschrauber sei die Variante mit Pistenraupe und Vakuummatratze – "umsonst ist die aber auch nicht".

Woher kommt der Quark im Schaufenster?

WWM-Hüttengaudi: v.l.: Kristian Schneider, Maida Ntinos, Martin Reuscher, Katja Gericke, Moderator Günther Jauch, Virginia Larcher, Michael von der Ley, Michael Köhler, Michael Dammert

J auch feiert in diesem Jahr den 20. Geburtstag seiner RTL-Quizshow. Die kann ihm immer noch etwas beibringen. Den Spruch "Da warst du noch Quark im Schaufenster" (im Sinne von: Da warst du noch nicht auf der Welt) hatten weder er noch sein Kandidat jemals gehört. Das Publikum verhalf souverän zur korrekten Antwort. Die von Jauch befragten Zuschauer konnten den Hintergrund des Spruchs allerdings auch nicht erklären. Online kursieren dazu diverse Erklärversuche. Demnach kann "Quark" wahlweise für Sperma stehen oder aber seiner alten Bedeutung zufolge als "Nichtigkeit" oder etwas "kaum Sichtbares" gebraucht werden.

"Wer wird Millionär?" startet rasant ins Jubiläumsjahr. Am Freitag gibt es mal wieder eine reguläre Ausgabe. In der nächsten Woche folgen gleich zwei Zocker-Specials.