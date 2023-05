Fünf Promis, fünf Natur-Missionen und viel Ratespaß für den guten Zweck: Bei der mit Spannung erwarteten zweiten "GEO-Show" stehen giftiger Schwefel, ausgewachsene Tigerhaie und ein Comedy-Ass mit voller Hose im Mittelpunkt.

"Die große GEO-Show" geht in die zweite Runde. Abermals geht es um fünf neugierige Promis, fünf atemberaubende Missionen und um möglichst viele erspielte Quadratmeter Boden. Diesmal mit an Bord sind Schauspiel-Legende Armin Rohde, die beiden Comedy-Experten Osan Yaran und Lisa Feller, Ex-Biathlon-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle und die ehemalige Bahnrad-Weltmeisterin Kristina Vogel. Gemeinsam mit Moderatorin Sonja Zietlow und Deutschlands führendem Naturkenner Dirk Steffens wollen die Prominenten mit ihren Missionsgeschichten im Gepäck dabei helfen, ein neues Natur-Bewusstsein auf den Weg zu bringen.

Comedy-Ass Osan Yuran hatte in luftiger Höhe kurzzeitig die Hosen voll. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

"Goldene Kamera"-Preisträger Armin Rohde darf den Showabend mit seinem Missionsbericht eröffnen. Zurück aus dem fernen Südafrika berichtet der passionierte Hobby-Fotograf ("Da bin ich süchtig") und Buddhist "aus Angeberei" von "magischen" Begegnungen mit Brillenpinguinen und dem faszinierenden Einblick in die Welt der Erdmännchen. Nach getaner Arbeit (Rohde musste ein Erdmännchen-Männchen aufspüren, identifizieren und mit einem Foto "registrieren") darf sich der Schauspieler nun auch ganz offiziell als "Feldforscher" bezeichnen.

Hoch hinaus zum "Blut des Teufels"

Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle hätte auch gerne mit "kuscheligen Tierchen" zutun gehabt. Für die Oberbayerin ging es aber nach Indonesien - dort wartete "das Blut des Teufels" auf die 42-Jährige. Um den Zuschauern vor Augen zu führen, wie man in der Ferne Schwefel erntet, damit man hierzulande schöne Kosmetik und weißen Zucker im Schrank hat, wagte sich Evi hinauf auf einen aktiven Vulkan, eingehüllt von giftigen Dämpfen und Gasen.

Unter halsbrecherischen Bedingungen bauen die Einheimischen dreimal am Tag je 30 Kilogramm Schwefelgestein ab, welches dann zu Fuß ins Tal getragen wird. "Die meisten dieser Arbeiter werden nicht älter als 50 Jahre", erklärt Dirk Steffens. Evi, die die Mission zwischenzeitlich sogar wegen zu starker Winde kurzzeitig abbrechen musste, kehrte mit "viel Demut und Respekt vor dieser Arbeit" in die Heimat zurück.

"Ich bin der König der Welt!"

Experte Dirk Steffens hat viele Fakten im Gepäck. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Körperlich anstrengend wurde es auch für Comedy-Ass Osan Yaran. Der quirlige Spaßvogel aus dem Berliner Boateng-Bezirk Wedding durfte im schönen Rumänien bei der Wartung eines Windrads mithelfen. Nach einem 100-Meter-Stahlleiter-Aufstieg verging dem guten Osan aber erstmal das Lachen: "What, when i'm falling runter?", fragt der sichtlich nervöse Kandidat in die wackelige Kamera. Kurz darauf ist der Komiker aber so glücklich wie schon lange nicht mehr. Auf dem "Dach" des Windrads stehend, breitet Osan seine Arme aus: "Ich bin der König der Welt!", schallt es hinaus bis in die Karpaten. Angst, Aufregung und Nervosität waren auch die Begleiter von Osans Comedy-Kollegin Lisa Feller und Ex-Bahnrad-Champion Kristina Vogel. Während Lisa Feller in der Karibik durch die "Seekrank-Hölle" schipperte und einem ausgewachsenen Tigerhai einen Sender verpasste ("Das war so irre!"), "durfte" Kristina Vogel in Australien Krokodile füttern ("Das war schön, gefährlich und faszinierend!").

Die Missionsberichte sorgen auch diesmal für große Augen und offene Münder. Neben der Schönheit der Natur und den unglaublichen Bildern von wilden Tieren in freier Wildbahn bleiben auch wieder viele besorgniserregende Fakten haften. Immer wieder öffnet Dirk Steffens Informationstüren, die man lieber geschlossen halten würde: "Auf acht Haiangriff-Todesopfer im Jahr kommen ungefähr 100 Millionen abgeschlachtete Haie, die meist nur wegen ihrer begehrten Rückenflossen getötet werden", erklärt der Experte.

10.000 Quadratmeter Boden für "GEO schafft Wildnis"

Egal ob Wilderei, das sinnlose Abschlachten von Haien und Walen oder der nicht enden wollende Müll abseits der unzähligen schicken Strandhotels dieser Welt: Der Mensch muss dringend umdenken und damit aufhören, die Welt so zu behandeln, als gäbe es noch tausende andere bewohnbare Planeten in greifbarer Nähe.

Nach einem dreistündigen Natur-Infoabend, bei dem natürlich auch der Ratespaß nicht zu kurz kam, hat Dirk Steffens im Finale gegen Quiz-Gegnerin Kristina Vogel - wie auch schon in der letzten Woche gegen Frank Buschmann - die Nase vorn. So kommen noch einmal stolze 10.000 Quadratmeter Boden für die Verwilderungsaktion der Stiftung "GEO schafft Wildnis" zusammen. In diesem Sinne: Hoch die Tassen und Augen auf bei der Müllentsorgung. Auf die Natur!