Frank Buschmann heult Rotz und Wasser, Sonja Zietlow freut sich über einen neuen Dirk an ihrer Seite und daheim vor dem Fernseher stellt man sich die Frage: Warum treten wir unsere Welt mit Füßen? Willkommen zur großen "GEO-Show"!

Fünf Promis, fünf Kontinente, fünf atemberaubende Missionen: In der großen "Geo-Show" schickt Dirk Steffens, seines Zeichens Natur-Experte, Tierfilmer und Umweltbotschafter der Bundesregierung, die Damen und Herren Frank Buschmann, Sabrina Setlur, Elena Carriere, Pascal Hens und René Casselly in die weite Welt hinaus, um mit der Natur- und Tierwelt eins zu werden. Die mitgebrachten Erlebnisse wandern dann durchs große Quizshow-Labyrinth, in dem "Dschungelcamp"-Ikone Sonja Zietlow die Strippen zieht: "Endlich habe ich wieder einen Dirk an meiner Seite!", freut sich die Moderatorin, als sie den Show-Mentor Dirk Steffens im Studio begrüßt.

Die Anspielung auf den viel zu früh verstorbenen Kult-Kollegen Dirk Bach ist nicht der einzige rührende Moment in einer Show, in der es am Ende darum geht, so viel Waldboden wie möglich "zu erspielen", der im Rahmen des Vereins "GEO schafft Wildnis" verwildern darf. Frank "Buschi" Buschmann darf den Show-Abend eröffnen. Mitgebracht hat der sonst so vorlaute Sportmoderator ein Missions-Filmchen aus dem schönen Norwegen. Dort im unberührten Nirgendwo traf Buschi nicht nur auf eine nette Angestellte des berühmten "Polar Park", sondern auch auf ein Rudel Wölfe.

"Ihr habt mir damit einen großen Gefallen getan"

Die hautnahe Begegnung mit den neugierigen Raubtieren, die den Besucher mit intensiven Küssen begrüßen, wühlt den kernigen Buschi so sehr auf, dass es ihm auch bei der Nachbetrachtung im Studio noch die Sprache verschlägt. "Ihr habt mir damit einen großen Gefallen getan", schluchzt der Sport-Experte. Sekunden später fließen Tränen - aber nicht nur bei Buschi. Auch Sabrina Setlur und Sonja Zietlow können ihre Emotionen nicht zurückhalten. Die Natur und ihre faszinierenden Geschöpfe sorgen dafür, dass im Studio plötzlich die Welt stillsteht und sich jeder mal kurz den Spiegel vor Augen hält und die Frage stellt: Warum treten wir diese schöne Welt mit Füßen?

Der komplette GEO-Show-Kader hat beeindruckende Tier- und Naturfilme mit im Gepäck. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Sabrina Setlur ist die nächste Kandidatin, die von einer "ganz besonderen Mission" berichtet. In der Savanne von Südafrika durfte die Rapperin miterleben, wie eine große Elefantenkuh mit einem Sender ausgestattet wurde. Fasziniert und aufgewühlt streichelt die Frankfurterin im Missionsfilm den narkotisierten Körper des Elefanten. "Es macht mich sprachlos, dass Menschen für ein bisschen Elfenbein auf die Jagd gehen und diese wunderschönen Tiere einfach abknallen", sagt Sabrina Setlur.

Der Plan geht auf

Es sind Bilder, die die Zuschauer im Studio und daheim vor dem Fernseher zum Nachdenken anregen sollen. Bereits nach zwei gezeigten Missionen wird klar, dass der Plan aufgeht. Neben den beeindruckenden Filmen und den zwischendurch eingestreuten Raterunden ergreift Dirk Steffens immer wieder das Wort. Ohne erhobenen Zeigefinger informiert und erklärt der Experte, und baut damit eine stabile Brücke zwischen Entertainment und Information.

Nach zwischenzeitlichen Schnellraterunden, die dafür sorgen, dass immer mehr Land "erspielt" wird, berichten auch Artist René Casselly, Model Elena Carriere und Ex-Handballprofi Pascal "Pommes" Hens von ihren nachhaltigen Naturbegegnungen. Während René im fernen Ecuador in die magische Welt der Balsa-Holzherstellung eintauchen und dabei 7000 frische Samen für neue Bäume "erklettern" durfte, reiste Elena nach Japan, um mit den traditionellen Ama-Taucherinnen in Richtung Meeresgrund abzusteigen. Auch Pascal Hens berichtet von einer "sehr emotionalen Reise". Der kecke Ex-Sportler nahm im australischen Busch an einem Crashkurs in Sachen Brandschutz teil und lernte dabei, dass man manchmal "Feuer legen muss, um Feuer zu bekämpfen".

Mit viel Wissen, vielen neuen Eindrücken und Informationen und einem gänzlich neuen "Gefühl für die Natur" kehrten die Promis zurück von ihren Reisen. Nach einem finalen Ratespaß, bei dem Dirk Steffens den "Landgewinn" noch einmal auf satte 8500 Quadratmeter hochschrauben kann, ist auch Moderatorin Sonja Zietlow sichtlich happy und gerührt: "Mein erstes Mal mit dir war toll!", flüstert Sonja dem freudig grinsenden Dirk ins Ohr. Nächste Woche berichten dann Lisa Feller, Osan Yaran, Evi Sachenbacher-Stehle, Armin Rohde und Kristina Vogel von ihren Natur-Missionen. Unterhaltsamer Quizshow-Spaß und wertvolle Informationen rund um das Thema Natur- und Artenschutz: "Die große GEO-Show" zeigt, wie es gehen kann.