Die ersten Date-Reisen, der erste Kuss und der Beginn einer emotionalen Schlammschlacht mit offenem Ende: Im Rosenparadies vereinigen sich Eitelkeiten, Besitzansprüche und hoffnungsvolle Naivität zu einem explosiven Ganzen.

Nach dem ersten Kennenlernen in Berlin verlagert sich das Date-Entertainment-Programm weiter nach Norden an die Ostsee. Statt am wuseligen Alexanderplatz spazieren der Bachelor und seine Ladys nun am Strand von Rügen entlang, immer auf der Suche nach dem neuen Liebeskick.

Die erste, die sich unweit der berühmten Kreidefelsen in romantische Gefühlswelten beamen darf, ist Neuzugang Denise. Inselrundflug, Oldtimer-Tour, Wellness-Spaß: Die fesche Blondine mit dem Zahnpastalächeln bekommt das volle Prinzessinnen-Programm auf dem Silbertablett serviert.

"Kennst du dieses Kribbeln im Bauch?"

Mit Denise kommt es zum folgenschweren Kuss. (Foto: TVNOW)

Nach drei kurzen Poolrunden und einer funkelnden Feuerwerk-Show liegen sich Niko und Denise schmachtend in den Armen: "Kennst du dieses Kribbeln im Bauch?", fragt Denise. Sekunden später tänzelt die Antwort im Feuchtmodus über ihre Lippen. Wer letztlich wen geküsst hat spielt keine große Rolle. Entscheidend ist nur, dass es passiert ist.

Es dauert auch nicht lange, da wird den beiden Protagonisten die Tragweite ihres Handelns bewusst. Während Denise ganz wuschig mit den Wimpern klimpert, blickt der Bachelor mit sorgenvoller Miene in die Ferne: "Vielleicht hätte ich mir den ersten Kuss lieber aufsparen sollen", grübelt Niko. Tja, nun ist der First-Kiss-Drops aber gelutscht - ein Fakt, der erwartungsgemäß viel Staub in der Ladys-Villa aufwirbelt.

Bürsten, Pinsel und Pyjamas

Noch bevor sich das nächste Gruppendate-Kollektiv mit Bürsten, Pinseln und Pyjamas auf den Weg nach Rügen macht, brodelt es ganz gewaltig in der hauseigenen Gerüchteküche. Hat sie oder hat sie nicht? Lediglich Linda und Hannah bekommen einen Einblick in die kompletten Geschehnisse des Vorabends. Das geheime Schnattertreffen bleibt aber nicht unbemerkt. Die kecke Melissa klebt hochkonzentriert mit den Ohren an der Tür. Keine zehn Minuten später herrscht Stille-Post-Chaos unter den Mädels.

Vor allem Mimi hat große Probleme mit den immer größer werdenden Wissenslücken. Daran ändert auch eine eher halbgare Pyjama-Party nichts. Lecker Batida, Kaminfeuer und ein wackliges "Bella Ciao"-Duett von Piano-Maestro Niko und Dorfzelt-Chanteuse Anna: Das alles lässt Mimi völlig kalt.

Niko gießt Öl ins Feuer

Mimi kämpft mit ihrer Eifersucht. (Foto: TVNOW)

Ein gutgemeintes Gefühlsouting von Niko gießt nur weiteres Öl ins Feuer. Beim Date mit Denise habe er nur an sie gedacht, versichert der Bachelor. Die übersprudelnde gute Laune von Denise und die Worte des Bachelors passen in Mimis außer Kontrolle geratenen Gedankenwelt irgendwie nicht so richtig zusammen.

Ein Tag später klopfen weitere Fragezeichen an die Pforten des Balz-Olymps. Zwischen der forschen Linda und der stets aufmerksamen Melissa kommt es zu ersten Spannungen. Man ist sich nicht ganz einig, wer in den letzten 24 Stunden was gehört, gesagt und getan hat. Aufs Wesentliche reduziert: Melissa outet sich als Lauscherin, Linda allerdings ist auf diesem Ohr taub. "Du hast was gehört? Ich weiß von nichts", mimt Linda die angezickte Diva.

Schöntrinken funktioniert nicht

Melissa macht nur große Augen, genauso wie die immer größer werdende Was-issn-hier-los?-Traube drumherum. In dieser drängt sich auch Mimi immer weiter nach vorne. Sekunden später bimmelt es an der Tür. Der Bachelor ist da - mit einem breiten Grinsen im Gesicht und ganz viel Batida im Gepäck. Die aktuelle Lage lässt sich aber leider nicht mehr schöntrinken.

Nach zwei emotional belastenden Vieraugengesprächen mit Denise und Linda runzelt der Bachelor die Stirn. Dann braust auch noch Wirbelwind Mimi um die Ecke. Die brünette Klette will endlich wissen "was los ist". Tränen fließen - erst bei Denise, dann bei Mimi. Und Niko? "Ich bin ein Katastrophen-Bachelor!", brubbelt der Hauptdarsteller in seinen Katalog-Bart. Tja, so langsam aber sicher wird dem Bachelor klar, dass er es nicht jeder Dame recht machen kann.

Der Akku ist leer

Die finale Rosenverteilung setzt dem ganzen Drama dann noch die Krone auf. Wie ein gefühlsleerer Walking-Dead-Statist schlurft der Bachelor von einem Vieraugengespräch zum nächsten. Innerlich gefangen in einem Du-musst-funktionieren-Korsett schenkt er noch einmal jeder Anwesenden eine Zigarettenlänge Aufmerksamkeit. Aber Niko kann sich schon lange nicht mehr fallenlassen. Irgendwie ist der Akku leer.

Nicht nur der Zuschauer daheim macht sich Sorgen. Wer könnte zeitnah als emotionale Aufladestation dienen? Nina, Nora und Melissa scheiden leider aus. Ohne Rosen in den Händen wird das nichts mehr. Aber Corona sei Dank, können die entstandenen Personallöcher ruckzuck gestopft werden. Und zwar mit den drei Quarantäne-Nachzüglerinnen Kim-Denise, Jacqueline B., und Debora. Die neuerliche Kaderauffüllung kommt natürlich nicht bei allen Partygästen gut an.

