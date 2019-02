Jennifer oder Eva? Eva oder Jennifer? Die finale Nacht der Rosen setzt der neunten Bachelor-Staffel die "Äh, wie jetzt?"-Krone auf.

War der diesjährige Ladys-Villa-Zusammenhalt eigentlich besonders groß? Kamen all die Rosendamen irgendwie besser miteinander klar als in den Jahren zuvor? Es scheint fast so, denn als Boulevard-Expertin Frauke Ludowig die obligatorische Analyse-Runde eröffnet, sitzen bereits in Vergessenheit geratene Mitgemacht-Perlen wie Christina, Steffi, Jade und Nadine händchenhaltend und schluchzend auf der berühmten Dritte-Halbzeit-Couch.

Man schwelgt in Erinnerungen und zieht schniefende Resümees. Alle präsentieren sich sichtlich bewegt und aufgewühlt. Alle, bis auf eine. Isabell kann der ganzen Gefühlsausbruchs-Posse mal wieder nicht folgen. Das Penthouse-Häschen mit der Mach-mich-nicht-an-sonst-mach-ich-dich-aus-Attitüde teilt lieber in Richtung "Tanzfreundin" Steffi aus.

"Time-Out, bitte!"

Bei den Eltern war für Eva noch alles schick.

"Time-Out, bitte! Du redest dich hier um Kopf und Kragen", peitscht der mittlerweile dazu gestoßene Bachelor dazwischen. Irgendwann macht es bei der prollig ihre Krallen ausfahrenden Isabell endlich klick. Für die Dauer eines Wimpernschlags ist Ruhe im Karton. Kurz darauf brennt es aber schon wieder lichterloh. Der Grund: Der Einmarsch der Zweitplatzierten steht an.

Und da stolziert sie auch schon rein die liebe… Ja, wer ist es denn? Wen haben wir denn da? Ist es Jennifer? Oder ist es Eva? Jennifer oder Eva? Eva oder Jennifer? Töröööö: Es ist Eva! Ja, die liebe Eva hat's dann doch nicht ganz ins Ziel geschafft – eine Tatsache, die der einst siegessicheren Ex-Flugbegleiterin immer noch sauer aufstößt. Irgendwie auch verständlich, zeigten nicht nur die beiden Endgegner in Gestalt von Andrejs Eltern nach dem ersten Kennenlernen noch mit allen vier Daumen nach oben.

Andrej schmiert Eva noch einmal Honig ums Maul

Auch Andrej schmierte der Finalistin kurz vor dem abrupten Ende noch einmal kräftig Honig ums Maul. Zwischen Tausenden Kerzen und am Ende eines hundert Meter langen roten Teppichs vernahm man gar das Wort "verliebt" aus dem Munde des Bachelors. Verliebtsein allein reicht aber nicht aus. Wer mit dem diesjährigen Bachelor in den Sonnenuntergang reiten will, der muss noch eine Schippe drauflegen. Und so kommen wir direkt und ohne Umschweife zur Siegerin des ganzen Big-Love-Spektakels. Mit stolzem Blick gesellt sich nun auch Jennifer dazu.

"Letzte Rose?" Wer kann die schon ablehnen?

Frauke Ludowig will natürlich alles wissen. Das Gefühl während des Augenblicks der großen Entscheidung, die Eifersuchtsanfälle in der Ladys-Villa, das Verhältnis zu den Mitstreiterinnen: Jennifer trägt das Näschen hoch und hat auf jede Frage eine für sie stimmige und passende Antwort. "Aber weißt du auch, was beim Übernachtungsdate zwischen Andrej und mir passiert ist?", fragt Eva mit einem schiefen Grinsen im Gesicht. Ein letztes Mal wird Öl ins Feuer gegossen. Haben der Bachelor und die verbitterte Zweitplatzierte im schönen Havanna etwa miteinander…?

Eva geht nicht weiter ins Detail. Und auch der Bachelor hüllt sich in Schweigen. Jennifer juckt die letzte Spitze ihrer noch vor kurzem schärfsten Konkurrentin aber nicht die Bohne. "Die Vergangenheit interessiert mich nicht mehr", so die Sportmanagerin aus Bremen.

Der Kampf ist endgültig verloren

Sekunden später erlischt bei Eva auch das letzte Flämmchen. Der Kampf ist endgültig verloren. Und die Siegerin? Die schnappt sich ihren neuen Traumprinzen und verkündet knutschend und fummelnd: "Ja, wir sind ein Paar!" Sehr schön. Klappe zu. Strich drunter. Schließlich drängt die Zeit. Denn wir alle wissen: Nach dem Bachelor ist vor der Bachelorette. Eva, wie sieht's aus?