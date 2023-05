In der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut sind zwei Kanadier getötet worden. Dies berichtet der kanadische Sender CBC. Einer von ihnen sagte dem Sender vor seinem Tod, die Bedingungen an der Front seien wie ein "Fleischwolf". Die beiden Männer waren 27 und 21 Jahre alt und dienten bei der Internationalen Legion der Ukraine.

+++ 07:57 Anklage gegen Janukowitsch-Verbündeten erhoben +++

Die ukrainischen Sicherheitsbehörden und die Staatsanwaltschaft haben nach dreimonatigen Ermittlungen in Abwesenheit offiziell Anklage gegen einen prorussischen Politiker erhoben. Das berichtet die Zeitung "Kyiv Post". Im Falle einer Verurteilung würden Oleh Voloshyn bis zu 15 Jahre Haft drohen. Das ehemalige Mitglied des ukrainischen Parlaments ist aber schon im vergangenen Jahr nach Russland geflohen. Der Zeitung zufolge wird Voloshyn vom Generalstaatsanwalt beschuldigt, die oberste militärische und politische Führung Russlands zu unterstützen und "groß angelegte subversive Aktivitäten gegen die Ukraine" durchzuführen. Woloschyn war Mitglied der verbotenen Partei Oppositionsplattform - Für das Leben (OPZH), die ihre Wurzeln in der vom ehemaligen ukrainischen Präsidenten und korrupten Autokraten Viktor Janukowitsch gegründeten Partei der Regionen hat.

+++ 07:18 Gouverneur: Ukrainische Streitkämpfe beschießen russisches Dorf +++

Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben des örtlichen Gouverneurs ein Dorf in der an die Ukraine grenzenden russischen Region Brjansk beschossen. "Am Morgen haben die Streitkräfte der Ukraine das Dorf Kurkovichi im Stadtbezirk Starodubsky beschossen", schreibt der Gouverneur von Brjansk, Alexander Bogomaz, via Telegram. Verletzte habe es nicht gegeben. In einem Haushalt sei aber ein Feuer ausgebrochen.

+++ 06:49 Vehemente Putin-Fans: Russische Motorradkolonne will von Moskau nach Berlin fahren +++

Eine Gruppe von Motorradfahrern hat sich am Wochenende in der russischen Hauptstadt versammelt. Sie nennen sich "Die Route des Sieges", unterstützen vehement Wladimir Putin - und wollen von Moskau nach Berlin fahren. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf AFP-Journalisten, die vor Ort waren. Die Kolonne solle am 9. Mai in der deutschen Hauptstadt ankommen. Mehrere Teilnehmer trugen dem Bericht zufolge russische und sowjetische Flaggen sowie den Buchstaben Z, der das symbolisiert, was der Kreml offiziell als "militärische Sonderoffensive" in der Ukraine bezeichnet. Ein Mann namens Alexander Saldostanow soll der Anführer der Kolonne sein. Er ist der Kopf und Gründer der Nachtwölfe und bezeichnet sich selbst wohl als "Freund" Putins. Saldostanow steht der Zeitung zufolge unter westlichen Sanktionen wegen seiner Unterstützung für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014.

+++ 06:12 Russland: Getreideabkommen wegen Blockade russischer Ausfuhren in der Schwebe +++

Bei der Verlängerung des am 18. Mai auslaufenden Getreideabkommens gibt es russischen Angaben zufolge bislang keine Fortschritte. Teile des Abkommens, die es der Regierung in Moskau ermöglichen sollen, eigene landwirtschaftliche Erzeugnisse über die Schwarzmeerhäfen zu exportieren, würden nicht eingehalten, schreibt Andrey Ledenew von der russischen Botschaft in den USA auf Telegram. Es gebe wegen der "Sanktionsstrategie" des Westens immer noch keine Lösung bei den finanziellen und logistischen Problemen bei der Verschiffung von russischem Getreide und Düngemitteln. "Die Einfuhr von landwirtschaftlicher Ausrüstung nach Russland ist schwierig."

+++ 05:48 Ukraine droht Enttäuschung bei NATO-Gipfel - Hoffnung auf Beitrittsperspektive +++

Die Hoffnungen der Ukraine auf eine konkretere NATO-Beitrittsperspektive drohen vorerst enttäuscht zu werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben zuletzt Bündnismitglieder wie die USA und Deutschland hinter verschlossenen Türen deutlich gemacht, dass sie vorerst keine Zusagen machen wollen, die substanziell über eine vage NATO-Erklärung aus dem Jahr 2008 hinausgehen. In ihr hatten die damaligen Staats- und Regierungschefs vereinbart, dass die Ukraine und Georgien NATO-Mitglieder werden sollen. Einen konkreten Zeit- oder Fahrplan dafür gab es allerdings nicht.

+++ 05:10 Militärverwaltung: Beschuss mit Granatwerfern und Artillerie in Sumy +++

Die Militärverwaltung des Gebiets Sumy im Nordosten der Ukraine berichtete, dass russische Truppen am 1. Mai vier Gemeinden beschossen hatten. Offiziellen Angaben zufolge zielten russische Streitkräfte auf die Gemeinden Bilopillia, Shalyhyne, Junakiwka und Seredyna-Buda. Beamte verzeichneten 139 Angriffe mit Artillerie, Mörsern und Granatwerfern in den Siedlungen. Angaben zu Opfern und Schäden machte die Verwaltung nicht. Die Militärverwaltung sagte auch, dass ein Traktor in der Gemeinde Seredyna-Buda auf eine Mine gefahren sei. Nach Angaben der Verwaltung missachtete ein Fahrer das Warnschild. Er wurde durch die Explosion verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

+++ 02:00 Prigoschin: Brauchen 300 Tonnen Munition pro Tag +++

Der Söldner-Truppe Wagner fehlt es nach Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin weiter an Munition. Für den Kampf um Bachmut seien etwa 300 Tonnen Artilleriegranaten pro Tag nötig, Wagner erhalte aber nur ein Drittel dieser Menge, schreibt Prigoschin auf seinem Telegram-Kanal. "300 Tonnen pro Tag entsprechen zehn Frachtcontainern - das ist nicht viel." In einer separaten Mitteilung erklärt er, dass seine Truppen unter Verlust von 86 seiner Kämpfer etwa 120 Meter in Bachmut vorgedrungen seien. Prigoschin gerät immer wieder mit der Regierung in Moskau wegen der Kriegsführung in der Ukraine und der seiner Meinung nach unzureichenden Unterstützung für seine Kämpfer aneinander.

+++ 01:27 Wehrbeauftragte: 100-Milliarden-Sondervermögen sollte auch wieder aufgefüllt werden können +++

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl von der SPD, hat angeregt, das Sondervermögen für die Bundeswehr aufzufüllen, wenn es verbraucht ist. Ein Projekt wie die Nachfolge für die Tornado-Jets könne nicht gut über den laufenden Haushalt finanziert werden, weil dieser immer nur auf ein Jahr bezogen sei, sagte sie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Deshalb sei die Form der Finanzierung über das Sondervermögen richtig. "Man könnte darüber nachdenken, es wieder aufzufüllen, wenn es verbraucht ist, um Projekte überjährig zu finanzieren - ohne dass die Beteiligungsrechte des Parlaments eingeschränkt werden." Högl bekräftigte, der Verteidigungsetat müsse generell mit zehn Milliarden Euro mehr im Jahr ausgestattet werden. Das Sondervermögen sei für große, besondere Vorhaben gedacht. Doch auch der laufende Betrieb der Bundeswehr leide unter Geldmangel. "Zehn Milliarden Euro mehr im Jahr für das Ressort - das ist eine angemessene Forderung", sagte sie. Am 27. Februar 2022 hatte Kanzler Olaf Scholz vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine "Zeitenwende" eingeläutet. Im Zuge dessen wurde ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Modernisierung der Bundeswehr beschlossen.

+++ 23:05 Selenskyj: Arbeiten an effektiverer Flugabwehr +++

Nach den neuesten russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte hat Präsident Wolodymyr Selenskyj eine effektivere Flugabwehr angekündigt. "Wir arbeiten mit unseren Partnern so aktiv wie möglich daran, den Schutz unseres Luftraums noch zuverlässiger zu gestalten", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Allein in der letzten Nacht, von Mitternacht bis sieben Uhr am Morgen, ist es uns gelungen, 15 russische Raketen abzuschießen", sagte Selenskyj. "Aber leider nicht alle". Anlass für Selenskyjs Äußerung waren russische Angriffe mit Marschflugkörpern und Raketen in der Nacht zum Montag sowie im Tagesverlauf. In Pawlohrad in der Zentralukraine schlugen mehrere Projektile ein und verletzten mindestens 34 Menschen. Selenskyj kündigte Vergeltung für die Angriffe an. "Auf jeden solchen Angriff werden die russischen Besatzer unsere Antwort erhalten", sagte er

+++ 22:13 Militäranalyst Clarke: Ukraine könnten Raketen ausgehen +++

Der britische Militäranalyst Michael Clarke glaubt, dass der ukrainischen Luftabwehr "wahrscheinlich" die Raketen ausgehen, "wenn sie nicht vorsichtig ist". In seiner Analyse für Sky News sagt Clarke, der jahrelang die Londoner Verteidigungs-Denkfabrik Royal United Services Institute leitete, die Ukrainer benutzten das in der Sowjetunion entwickelte Flugabwehrraketensystem S-300. Dafür würden etwa 200 Raketen im Monat verbraucht, die Munition könne zur Neige gehen, sagt er. Die Raketen für das Luftverteidigungssystem PATRIOT hingegen seien sehr teuer. Die Ukrainer würden diese Raketen nicht für jede Drohne einsetzen. Clarke glaubt, dass Russland die Strategie verfolgt, die Ukraine mit Angriffen dazu zu bringen, möglichst vieler Raketen zu verbrauchen.

+++ 21:57 Scholz: Gelieferte Waffen nicht für Angriff auf Russland +++

Mit von Deutschland gelieferten Waffen darf die Ukraine nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz nicht russisches Territorium beschießen. Das betont Scholz in einem Bürgerdialog im rheinland-pfälzischen Bendorf. Diese Regeln hätten auch andere westliche Staaten aufgestellt, die die Ukraine mit Waffen gegen den russischen Angriff beliefern. Man müsse bei aller nötigen Hilfe auch alles tun, um einen Krieg zwischen Russland und der NATO zu verhindern.

+++ 21:15 Nach US-Schätzung starben 20.000 Russen bei Kampf um Bachmut +++

Russland hat nach Darstellung der USA bei den Kämpfen in der Region um die Stadt Bachmut in den vergangenen fünf Monaten rund 100.000 Soldaten und Söldner durch Tod oder Verwundung verloren. Davon seien etwa 20.000 gefallen, darunter die Hälfte als Angehörige der Wagner-Gruppe, sagt der für nationale Sicherheit zuständige Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby. Die Zahlen beruhten auf Schätzungen der US-Geheimdienste. Kirby bezeichnet die russische Offensive auf Bachmut als gescheitert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Luftaufnahme von Bachmut - aufgenommen Ende April. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 20:36 Scholz stellt Gepard-Munition ab August in Aussicht +++

Die Ukraine kann Bundeskanzler Olaf Scholz zufolge etwa ab August damit rechnen, Munition für den Gepard-Flugabwehrpanzer aus Deutschland zu beziehen. Es werde eine Produktion aufgebaut, aber dies brauche etwas Zeit, sagt Scholz bei einem Bürgerdialog in Bendorf bei Koblenz.

+++ 20:04 Militär: Kind bei Bombenangriff getötet +++

Aus dem Norden der Ukraine wird ein weiterer Luftangriff gemeldet. Russische Kampfflugzeuge hätten gegen 14:50 Uhr zwei Lenkbomben auf das Dorf Lyzunivka geschossen, schreibt das ukrainische Militär in Tschernihiw. Bei dem Angriff sei ein Kind getötet worden, zwei weitere Zivilisten seien verletzt worden. Eine Schule und mehrere Wohnhäuser seien beschädigt worden, erklärt das Operative Kommando "Nord" des Militärs auf Facebook.

Die Entwicklungen des Vortags lesen Sie hier.