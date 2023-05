Großbritannien scheint das erste Land zu sein, das bereit ist, Langstreckenraketen an die Ukraine zu liefern. Das berichtet die US-Zeitung "Washington Post" unter Berufung auf eine Ausschreibung des Internationalen Fonds für die Ukraine unter britischer Leitung. Bei dem Fonds handelt es sich um eine Gruppe nordeuropäischer Länder, die einen Mechanismus für die Lieferung von Waffen an die Ukraine eingerichtet hat. In dem Schreiben wird das britische Verteidigungsministerium um "Interessenbekundungen" für die Bereitstellung von Waffen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern gebeten. Wie ein britischer Beamter gegenüber der Zeitung erklärte, wurde jedoch noch keine endgültige Entscheidung bezüglich des Schreibens getroffen.

+++ 12:00 Scholz: Europa lässt sich von Putins "Machtgehabe" nicht einschüchtern +++

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die traditionelle Militärparade in Moskau zum 9. Mai als "Machtgehabe" kritisiert. "Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchem Machtgehabe", sagt der Kanzler im Europäischen Parlament in Straßburg. 2200 Kilometer nordöstlich von Straßburg lasse Putin seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren. "Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine - solange wie das nötig ist", betont der Kanzler. "Die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen mit ihrem Leben für diesen Wahn ihres mächtigen Nachbarstaates."

+++ 10:48 Wagner-Chef wirft russischer Armeeeinheit Flucht vor Kämpfen in Bachmut vor +++

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat einer russische Armeeeinheit vorgeworfen, aus ihren Stellungen bei der seit Monaten heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut geflohen zu sein. "Heute ist eine der Einheiten des Verteidigungsministeriums von einer unserer Flanken geflohen", sagte Prigoschin am Dienstag. Die russischen Soldaten hätten ihre Positionen verlassen und damit die Front ungesichert zurückgelassen.

+++ 10:37 Vor Militärparade in Moskau: Russland feuerte 25 Raketen auf Ukraine +++

Russland hat in der Nacht zum sogenannten "Tag des Sieges", der dem sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland gewidmet ist, rund zwei Dutzend Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Von insgesamt 25 Raketen konnten laut ukrainischer Luftwaffe am Dienstag allerdings 23 abgefangen werden. Die Behörden der Hauptstadt Kiew sowie der Gebiete Dnipropetrowsk und Tscherkassy meldeten Schäden durch Raketentrümmer. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.

+++ 10:00 Ukraine: Russische Luftangriffe auf Kiew in der Nacht abgewehrt +++

Eine erneute russische Angriffsserie aus der Luft auf die Hauptstadt ist nach Angaben der Kiewer Militärverwaltung durch die Luftabwehrsysteme in der Nacht vereitelt worden. "Die Luftabwehrsysteme arbeiten in den Außenbezirken von Kiew", teilt die Verwaltung über die Nachrichten-App Telegram mit. Russland hatte bereits tags zuvor Kiew mit einem Drohnenschwarm angegriffen.

+++ 09:38 Putin-Rede bei Militärparade: "Sie versuchen, unser Land zu zerstören" +++

Der russische Präsident Wladimir Putin wirft in seiner Rede anlässlich des Sieges der Roten Armee über Nazi-Deutschland dem Westen vor, Russland zerstören zu wollen. "Gegen unser Vaterland wird ein echter Krieg geführt", sagt Putin auf dem Roten Platz. Die westliche Elite säe Hass und Russophobie. "Sie versuchen, unser Land zu zerstören."

+++ 09:15 Militärparade in Moskau begonnen - Putin hält Rede +++

Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten Tausende Soldaten bei sonnigem Frühlingswetter auf dem Roten Platz auf.

+++ 09:08 London: Russland bekommt Wassermangel in Ostukraine nicht in Griff +++

In den russisch besetzten Gebieten in der Ostukraine droht nach britischen Erkenntnissen ein Wassermangel. "Wasserknappheit ist seit der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 ein wachsendes Problem für das von Russland besetzte Donezk", teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienstbericht mit und verwies auf Aussagen der Machthaber in der selbst ernannten Volksrepublik Donezk.

+++ 08:34 Munz: "Moskau ist am Tag der Militärparade von Angst geprägt" +++

Wegen der Feierlichkeiten am 9. Mai werden die Sicherheitsmaßnahmen in Moskau extrem hochgefahren. Erst vor wenigen Tagen sind über dem Kreml ukrainische Drohnen abgeschossen worden. In 21 russischen Städten wurden Siegesparaden abgesagt - ein "harter Schlag für Putin", sagt ntv-Korrespondent Rainer Munz.

+++ 08:10 ISW: Putin will Einfluss in Zentralasien demonstrieren +++

Der russische Präsident Wladimir Putin versucht, die Parade zum Tag des Sieges in Moskau zu nutzen, um Russlands anhaltenden Einfluss in Zentralasien zu demonstrieren. Das berichtet das in Washington ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem täglichen Bericht über den Ukraine-Krieg. Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew, der kirgisische Präsident Sadyr Japarow, der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev und der tadschikische Präsident Emomali Rakhmon werden Berichten zufolge an der Parade zum Tag des Sieges am heutigen 9. Mai in Moskau teilnehmen. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko und der armenische Präsident Nikol Paschinjan flogen Berichten zufolge ebenfalls nach Moskau, um an der Parade zum Tag des Sieges teilzunehmen.

+++ 07:33 Ursula von der Leyen in Kiew angekommen: "Ukraine gehört zu unserer europäischen Familie" +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Die Spitzenpolitikerin will in der ukrainischen Hauptstadt gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj den Europatag feiern. Zudem sind politische Gespräche geplant. Bei ihnen soll es unter anderem um Munitionslieferungen für den Abwehrkrieg gegen Russland sowie um weitere finanzielle Unterstützung und die Vorbereitungen für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gehen. "Die Ukraine gehört zu unserer europäischen Familie", sagte von der Leyen zur Ankunft. Dass sie am Europatag in Kiew sei, sei ein Symbol, es zeige aber auch, dass die EU bereits jetzt in vielen Bereichen mit der Ukraine Hand in Hand zusammenarbeite.

+++ 06:56 AP: USA bereiten milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine vor +++

Die USA wollen ein Hilfspaket in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) für die Ukraine ankündigen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf US-Beamte. Das Hilfspaket soll demnach den langfristigen Sicherheitsbedürfnissen der Ukraine dienen und das Land unter anderem dabei unterstützen, sich vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen zu schützen. Im Gegensatz zu US-Ausrüstung, Waffen und Munition, die häufiger aus Beständen des Pentagons in die Ukraine geschickt werden - damit sie schnell geliefert werden können - soll dieses Geld in den kommenden Monaten oder sogar Jahren ausgegeben werden, um die künftigen Sicherheitsbedürfnisse der Ukraine zu erfüllen.

+++ 06:11 EU-Botschafter in China begrüßt Pekings Rolle im Ukraine-Konflikt +++

Der Botschafter der Europäischen Union (EU) in China wertet es als einen sehr positiven Schritt, dass der chinesische Präsident Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen habe. "Wir würden uns wünschen, dass China weiter geht und mehr dazu beiträgt, einen gerechten Frieden zu erreichen, der den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine beinhaltet", sagt Jorge Toledo Albinana in Peking.

+++ 05:36 Generalinspekteur: Unterstützung der Ukraine rechtfertigt Einschränkungen bei Bundeswehr +++

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, gibt der weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen die russischen Angreifer Priorität. "Der Kampf auf Leben und Tod rechtfertigt Einschränkungen in Ausbildung und Materialverfügbarkeit bei uns. Die Unterstützung der tapferen ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen den russischen Aggressor steht für uns an vorderer Stelle", sagt der ranghöchste deutsche Soldat nach einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vergangene Woche. "Die Ukraine kämpft für uns alle", bekräftigt der General.

+++ 04:24 Luftalarm in Kiew und anderen Gebieten +++

In vielen ukrainischen Regionen gibt es in der Nacht Luftalarm. Aus Kiew werden Explosionen gemeldet, nach Angaben der Militärverwaltung ist die Luftvereidigung im Einsatz. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, in Notunterkünften zu bleiben.

+++ 02:09 UN: Russland setzt Getreide-Schiffskontrollen aus +++

Nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) sind am Sonntag und Montag keine ankommenden Schiffe im Rahmen des Getreideabkommens von Russland inspiziert worden. Die Regierung in Moskau droht mit einer Aufkündigung des Deals zum 18. Mai, da es seine eigenen Getreide- und Düngemittelausfuhren behindert sieht.

+++ 00:36 Melnyk über seinen Nachfolger: "Er sollte sein Gesäß hochkriegen" +++

Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, wirft seinem Nachfolger Oleksii Makeiev Untätigkeit vor: "Er sollte sein Gesäß hochkriegen, bei überlebenswichtigen Themen wie deutschen Kampfjets und Kriegsschiffen sowie einem NATO-Beitritt endlich lautstark werden und Ergebnisse liefern", sagt der jetzige ukrainische Vize-Außenminister Melnyk dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Indem er alles zertrampelt, was sein Vorgänger mit Schweiß und Blut geschaffen hat, hat Herr Makeiev auch mir einen Fehdehandschuh ins Gesicht geschleudert", so Melnyk.

+++ 23:59 Selenskyj: Kampf der Ukraine steht in Tradition zum Kampf gegen Nazi-Deutschland +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt die Verteidigung der Ukraine in eine Reihe mit dem Kampf gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. "Heute, am 8. Mai, wenn sich die Welt an die Worte "Nie wieder!" erinnert, geben wir in der Ukraine diesen Worten eine Bedeutung", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Es gehe nicht nur darum, sich zu erinnern, sondern seine Werte auch zu schützen und Aggressoren zu besiegen. "Die Erfolge der Ukrainer bei der Verteidigung gegen die russische Aggression sind eindeutig ein Gegengift gegen andere Aggressionen", so der Präsident.

+++ 23:44 Russland will seine Militäreinrichtungen in Kirgisistan ausbauen +++

Russland will nach eigenen Angaben seine Militäranlagen in Kirgisistan ausbauen. Die Staatsoberhäupter beider Länder hätten die Wichtigkeit "der Stärkung der kirgisischen Streitkräfte und des Ausbaus russischer Militäreinrichtungen auf kirgisischem Gebiet" betont, heißt es in einer Erklärung des Kreml nach Gesprächen zwischen dem kirgisischen Präsidenten Sadir Dschaparow und Russlands Staatschef Wladimir Putin in Moskau. Beide Länder planten, ihre "militärische und technische Zusammenarbeit" sowie ihre wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu vertiefen, um "eine neue Stufe der Integration" zu erreichen.

+++ 22:48 Pulitzer-Preise für Berichterstattung aus Butscha und Mariupol +++

Die "New York Times" und die Nachrichtenagentur AP werden für ihre Arbeit in der Ukraine mit dem Pulitzer-Preis gewürdigt. Die "New York Times" gewinnt die wohl bekannteste journalistische Auszeichnung in der Kategorie der internationalen Berichterstattung "für ihre unerschrockene Berichterstattung über die russische Invasion in der Ukraine, einschließlich einer achtmonatigen Untersuchung der ukrainischen Todesfälle in der Stadt Butscha". AP ehrt die Jury wegen ihrer Dokumentationen in Bild und Wort aus der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol, nachdem andere Nachrichtenorganisationen den Ort längst verlassen hatten.

+++ 22:18 Russland übernimmt offenbar "Fleischwolf-Taktik" von der Ukraine +++

Die Söldnergruppe Wagner hat bei den Kämpfen in Bachmut offenbar die ukrainische "Fleischwolf-Taktik" übernommen. Dies berichtet "Sky News". So rechtfertigte Kiew die Verteidigung der Stadt bisher vor allem damit, den russischen Truppen große Verluste zuzufügen. Laut Militäranalyst Sean Bell kommen auf jeden getöteten Ukrainer sieben getötete Russen. Nun kündigt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an, er wolle die ukrainischen Streitkräfte vor der erwarteten Gegenoffensive auf die gleiche Weise erschöpfen. Bachmut erzähle "die Tragödie des Krieges", bei der Russland und die Ukraine "um eine Stadt kämpfen, deren begrenzte Bedeutung beide anerkennen", um "so viele ihrer Feinde wie möglich zu töten", sagte Bell.

+++ 21:48 Zwei Drittel der Ukrainer sind gegen Kompromisse mit Russland +++

Laut einer Umfrage von der Stiftung Demokratische Initiativen sind 67 Prozent der Ukrainer der Meinung, dass der Krieg mit Russland erst nach einem ukrainischen Sieg beendet werden kann. 22 Prozent halten Kompromisse grundsätzlich für möglich, fünf Prozent präferieren jeden Kompromiss, solange dann der Krieg endet. Die Zeitung "Kyiv Independent" berichtet über die Umfrage. Laut derselben Umfrage sind 82 Prozent der Ukrainer der Meinung, dass es keinen Unterschied zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Adolf Hitler gibt. Elf Prozent der Befragten geben an, dass sie dieser Aussage "wahrscheinlich zustimmen".

+++ 21:17 Prigoschin meldet Geländegewinne in Bachmut +++

Die Söldner der Gruppe Wagner machen nach Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin kleine Fortschritte im seit Monaten umkämpften Bachmut. "Heute sind die Gruppen bis zu 130 Meter vorwärts gekommen", teilt er in sozialen Medien mit. Es werde heftig gekämpft. Die ukrainische Armee kontrolliere noch "rund 2,36 Quadratkilometer" Gelände in Bachmut. Seinen Angaben nach erhalten die Söldner-Einheiten mittlerweile die Munition, die er von der russischen Armee eingefordert hatte.

