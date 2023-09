Der von Russland eingesetzte Besatzungschef der Region Donezk, Denis Puschilin, verhängt eine Ausgangssperre. Von elf Uhr abends bis vier Uhr morgens dürften sich Zivilisten in den von Russland kontrollierten Gebieten nicht auf der Straße und auf öffentlichen Plätzen aufhalten, heißt es in einem von Puschilin bereits am vergangenen Montag unterzeichneten, aber erst heute veröffentlichten Dekret. An der Grenze zu den Regionen Luhansk und Saporischschja werden demnach Kontrollstellen und Sicherheitsposten eingerichtet. Für Versammlungen, Kundgebungen und andere Massenveranstaltungen müssen Sondergenehmigung der Behörden eingeholt werden. Zudem wird mit dem Dekret eine Militärzensur von Briefpost, E-Mails, Handy-Nachrichten und die Überwachung von Telefongesprächen angekündigt.

+++ 12:26 Bericht: Drohne trifft FSB-Gebäude in Kursk +++

Eine ukrainische Drohne hat einem Bericht zufolge ein Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in der Stadt Kursk getroffen. Das meldet die Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda" unter Bezug auf eine Quelle im ukrainischen Militärgeheimdienst. Weitere Informationen zu möglichen Schäden oder Opfern sind nicht bekannt. Laut der Quelle erhielt das Gebäude einen "Volltreffer".

+++ 10:51 DeSantis gegen NATO-Beitritt der Ukraine +++

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Ron DeSantis ist gegen eine Aufnahme der Ukraine in die NATO. "Ich glaube nicht, dass eine NATO-Mitgliedschaft in unserem Interesse ist", sagt der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida in dem Podcast The Glenn Beck Program. "Das würde uns nur noch mehr Verpflichtungen auferlegen. Wenn Sie also mehr Verpflichtungen hinzufügen, welche Vorteile erhalten wir dann als Gegenleistung?" Weiter sagt DeSantis, die USA sollten Kiew keinen "Blankoscheck" ausstellen, ohne zu versuchen, ein Ende der Kämpfe in der Ukraine zu erzwingen.

+++ 10:03 Ukraine: Russische Stellungen in Region Kursk verlassen und verwildert +++

Viele russische Verteidigungsstellungen in der russischen Grenzregion Kursk sind nach Angaben aus Kiew nicht bemannt und in einem schlechten Zustand. "Die neuesten Luftaufnahmen zeigen, dass fast alle Befestigungsanlagen verlassen und größtenteils von Gestrüpp überwuchert sind", berichtet das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine. Kiew zufolge wurden die Anlagen aufgegeben, weil der Großteil des Militärpersonals an die Front in die Ukraine verlegt wurde.

+++ 09:08 Kiew: Rücken im Süden weiter vor +++

Ukrainische Truppen rücken nach offiziellen Militärangaben an der Front im Süden bei dem Dorf Werbowe weiter vor. Im Bericht des Generalstabs heißt es: Die Truppen "verdrängen bei Werbowe im Gebiet Saporischschja den Gegner aus seinen Stellungen und setzen sich an den erreichten Positionen fest". Weitere eigene Angriffe meldet das ukrainische Militär von der Front bei der Stadt Bachmut im Donbass. Bei den Orten Bilohoriwka und Marjinka im Gebiet Donezk seien russische Angriffe abgewehrt worden.

+++ 08:24 ISW: Winter wird ukrainische Gegenoffensive nicht beenden +++

Nach Ansicht der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) wird der kommende Winter den Vormarsch der ukrainischen Truppen nicht stoppen. "Das jahreszeitlich bedingte Wetter kann zwar die Bewegungen am Boden verlangsamen und die Logistik beeinträchtigen, wird aber kein endgültiges Ende der ukrainischen Gegenoffensive bedeuten", heißt es im aktuellen Lagebericht. "Der Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive dürfte vielmehr vom russischen und ukrainischen Kräfteverhältnis sowie von der westlichen Hilfe für die Ukraine abhängen", so das ISW.

+++ 07:24 Zweites in der Ukraine beladenes Getreideschiff erreicht Istanbul +++

Zwei Monate nach dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen erreicht ein zweites mit Weizen aus der Ukraine beladenes Schiff die Türkei. Der Frachter "Aroyat" lief am Morgen in Istanbul über den südlichen Ausgang des Bosporus ins Marmarameer, wie aus Daten der Websites Marine Traffic und Vessel Finder hervorgeht. Das Schiff hat 17.600 Tonnen Weizen geladen, die für Ägypten bestimmt sind.

+++ 06:35 Budanow: Werden Wagner überall auf der Welt bekämpfen +++

Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes (HUR), Kyrylo Budanow, will Berichte über die angebliche Beteiligung ukrainischer Spezialeinheiten an Drohnenangriffen im Sudan weder bestätigen noch dementieren. "Ich persönlich habe vor einem Jahr öffentlich gesagt, dass alle russischen Kriegsverbrecher, die gegen die Ukraine gekämpft haben, kämpfen oder kämpfen wollen, überall auf der Welt bestraft werden", sagt Budanow im Gespräch mit "Voice of America". Im Sudan habe es mit Unterstützung der Russen einen Aufstand gegeben. "Einheiten der Wagner-Gruppe waren sowohl an der Organisation als auch direkt am Putsch selbst beteiligt. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Das sind unsere Feinde, und wir werden überall auf der Welt handeln“, so Budanow.

+++ 02:45 74-Jährige stirbt bei Angriff im Gebiet Donezk +++

Bei russischen Angriffen im ostukrainischen Gebiet Donezk ist eine 74 Jahre alte Frau in der Ortschaft Elizawetiwka getötet worden. In der Stadt Awdijiwka wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein 44 Jahre alter Mann durch Granatenbeschuss verletzt. Elizawetiwka soll mit Kanonenartillerie beschossen worden sein, Awdijiwka mit Mehrfachraketenwerfern.

+++ 21:33 Selenskyj betont bei Zwischenstopp Beziehungen zum polnischen Volk +++

Angesichts der jüngsten Verstimmungen zwischen Polen und der Ukraine sendet der Präsident Selenskyj Freundschaftssignale an die polnische Bevölkerung. Auf der Rückreise vom UN-Hauptsitz in New York legt Selenskyj einen Zwischenstopp in Polen ein und zeichnet dort zwei Vertreter der Zivilgesellschaft für ihren Einsatz aus - eine Frau und einen Mann, die die mediznische Versorgung verletzter ukrainischer Kinder sowie verwundeter Soldaten organisiert haben. Er dankt allen Polen, die der Ukraine geholfen hätten. Herausforderungen könnten die Bindungen der beiden Völker nicht erschüttern.

+++ 20:23 Lawrow wirft Westen "direkten Kampf" gegen Russland in Ukraine vor +++

Außenminister Lawrow hat den westlichen Staaten wegen ihrer Unterstützung für die Ukraine vorgeworfen, "direkt" gegen Russland zu "kämpfen". "Sie können es nennen wie Sie wollen, aber sie kämpfen mit uns, sie kämpfen direkt mit uns", sagte Lawrow am Rande der UN-Vollversammlung in New York. "Wir nennen es hybriden Krieg, aber das ändert nichts an der Wirklichkeit", fügte er hinzu und verwies auf Finanzhilfe, Bewaffnung und "Söldner" aus westlichen Ländern.

+++ 19:51 Russland: UN-Vorschläge zu Getreidedeal "nicht realistisch" +++

Als nicht zielführend bewertet Russland Vorschläge von UN-Generalsekretär António Guterres zur Wiederbelebung des aufgekündigten Abkommens zum Export ukrainischen Getreides. "Wir lehnen sie nicht ab. Sie sind einfach nicht realistisch", sagte Lawrow in New York. Er betonte dabei erneut, dass Russland trotz des nun ausgesetzten Deals nicht wie eigentlich vereinbart eigenes Getreide sowie Düngemittel habe ausführen können.

+++ 19:18 Lawrow: Kein Interesse an großem Krieg +++

Inmitten seines Angriffskriegs in der Ukraine hat der russische Außenminister Sergej Lawrow betont, sein Land habe kein Interesse an einem großen Krieg. "Es liegt ganz bei uns, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, eine Abwärtsspirale in einen groß angelegten Krieg und den endgültigen Zusammenbruch der Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu verhindern", sagte Lawrow bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Lawrow nannte den Ukraine-Krieg und die Sorgen vor seiner Ausweitung oder gar einer nuklearen Konfrontation in diesem Zusammenhang nicht.

+++ 18:48 Ukraine: Ex-Chef von russischer Raumfahrtbehörde wird Senator für Saporischschja +++

Der ehemalige Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, ist zum Senator der russisch kontrollierten Region Saporischschja in der Ukraine ernannt worden. Der Gouverneur der Region, Jewgeni Balitski, teilte mit, er habe Rogosin per Dekret autorisiert, Senator der russischen Föderation zu werden. Er verwies auf die "Erfahrung und kolossale Kompetenz" des ehemaligen Roskosmos-Chefs, der den russischen Militäreinsatz in der Ukraine unterstützt.





