День війни у огляді Росія посилює наступ на Донеччині – Путін обіцяє Шольцу оплату за газ у євро

Схоже, що російські війська зосередили свої наступальні дії на сході України. Всупереч вчорашнім обіцянкам розташований на півночі Чернігів продовжують обстрілювати. Тим часом канцлер Шольц зателефонував очільнику Кремля Путіну. Німеччина розглядає взяття на себе ролі гаранта безпеки. Коротко про 35-й день війни.

Росія активізує бойові дії на сході України

Заява Росії про зосередження загарбницької війни на Донбасі, схоже, підтверджується. За словами губернатора Донецької області Павла Кириленка, там відбуваються масовані обстріли. Майже всі міста уздовж лінії розмежування, що відокремлює території, контрольовані Україною та проросійськими сепаратистами, знаходяться під обстрілом. За даними російських військових, вони знищили два склади боєприпасів у місті Кам'янка.

Українська сторона заявила, що Росія переміщує сили з півночі країни на схід, щоб оточити там українські війська. Деякі російські військові залишилися під Києвом, повідомив в ефірі радник президента Володимира Зеленського Олексій Арестович. Це мало б перешкодити переміщенню українських військ на схід.

Жодного послаблення у Чернігові

Як повідомляє губернатор, розташована на півночі Чернігівська область надалі перебуває під обстрілом, незважаючи на заяву Росії про скорочення військової активності. «Чи віримо ми в це? Звісно, ні», – написав Вячеслав Чаус у Telegram. ««Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, зокрема й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову».

Військові дії тривають і в інших частинах країни. За словами губернатора, три промислові підприємства в західноукраїнській Хмельницькій області постраждали від російських обстрілів. Яких саме, Сергій Гамалій не розкрив. Було виявлено пожежі. Наявність постраждалих перевіряється.

У Чорнобилі Україна побоюється подальших атак. Відповідно можуть вибухнути боєприпаси на зупиненій АЕС. Загалом за добу в Україні було знищено 64 військові об’єкти. Речник Ігор Конашенков також долучив до цього числа штаб українського спецназу в Миколаївській області. Незалежна перевірка інформації про бойові дії наразі неможлива.

Росія пропонує припинення вогню в Маріуполі – повідомлення про викрадення людей

За портове місто Маріуполь надалі тривають серйозні бої. Росія пообіцяла припинити вогонь для евакуації мирного населення. «Збройні сили Росії оголошують про припинення вогню 31 березня з 10:00 (9:00 за центральноєвропейським часом) виключно в гуманітарних цілях», – сказав генерал-майор Михаїл Мізінцев. Тоді мирні жителі мають спершу втекти до Бердянська на захід, а потім до Запоріжжя.

Крім того, збільшується кількість повідомлень про викрадення людей з міста до Росії. «Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти», – повідомили в Telegram у міськадміністрації південноукраїнського портового міста.

Загалом більше 20 тис. мешканців Маріуполя вже вивезли до Росії «проти їхньої волі». Росіяни відбирають їхні документи і відвозять «у віддалені міста Росії», повідомили в міській адміністрації. Цю інформацію також неможливо перевірити через незалежні канали, оскільки Маріуполь перебуває в облозі з кінця лютого і зв’язок перерваний.

Шольц і Путін розмовляли по телефону – Москва продовжує приймати євро за поставки газу

Тим часом Президент Росії Володимир Путін і Федеральний канцлер Олаф Шольц у телефонній розмові домовилися про розрахунки за газ. Підґрунтям слугувала заява Росії про те, що незабаром вона прийматиме лише рублі, а не євро. Захід це відкидає. Кажуть, що Путін запевнив по телефону, що для європейських контрактних партнерів нічого не зміниться. У Кремлі заявили, що це рішення не повинно «привести до погіршення умов контрактів для європейських імпортерів російського газу».

Речник уряду Гебештрайт підтвердив, що платити потрібно в рублях, але Росія продовжуватиме приймати євро. Тому платежі повинні продовжуватися виключно в євро до Газпромбанку, який залишився поза санкціями. «Після цього банк конвертує гроші в рублі», – цитує главу російської держави Гебештрайт.

Телефонний дзвінок відбувся на прохання Москви. За повідомленнями Кремля, Путін і Шольц також обмінялися думками щодо переговорів російської та української делегацій у Стамбулі. Під час переговорів йшлося також про убезпечення мирних жителів України у районах, що знаходяться під облогою, зокрема, у портовому місті Маріуполі.

Кремль не бачить прориву в переговорах

Після вчорашніх переговорів з українськими делегатами у Стамбулі російські перемовники спочатку висловилися позитивно. Тоді Захід відреагував скептично. Тепер Москва переходить на тверезіший тон. «Наразі ми не можемо повідомити про щось дуже багатообіцяюче або якийсь прорив», – виголосив речник Путіна Дмітрій Пєсков. Проте він назвав «позитивним» те, що українська сторона «нарешті почала конкретно формулювати свої пропозиції та викладати їх у письмовій формі».

Німеччина готова бути гарантом безпеки

Однією зі сформульованих передумов мирної угоди є гарантії безпеки для України від міжнародного співтовариства. Німеччина оголосила про свою принципову готовність взяти на себе роль гаранта разом з іншими країнами.

Президент України Зеленський під час кількох телефонних розмов запитував канцлера Олафа Шольца, чи готова Німеччина брати участь у гарантіях міжнародної безпеки для його країни – «і канцлер дав сигнал про загальну готовність», – повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт. Передумовою є відповідна мирна угода між Україною та Росією. Мета має полягати в тому, «щоб Україна відчувала себе в безпеці від повторного нападу Росії», – сказав Гебештрайт.

Федеральний уряд підготує поставку нових видів озброєння

Скоріш за все незабаром з Німеччини надійде подальша військова підтримка для України. За інформацією ЗМІ йдеться про партію озброєння на суму близько 300 мільйонів євро. Це має бути лише зброя та обладнання, які промисловість може доставити в найкоротші строки. Матеріалів із запасів Бундесверу серед них немає. За інформацією, йдеться про 200 різних найменувань. Серед них 2650 реактивних гранатометів типу «Матадор» і 18 розвідувальних безпілотників. Вони можуть бути доставлені негайно.

Велика Британія також має намір запустити у роботу комплексний пакет. У повідомленні «The Times» цитується прем’єр-міністр Борис Джонсон, який, очевидно, розглядає можливість поставок «смертоносної зброї». Як повідомляється, на засіданні Кабміну прем'єр-міністр розповів про такі поставки і попередив, що президент Росії Путін може стати «більш непередбачуваним і мстивим» у майбутньому. «Українська армія не тільки зберігає контроль над великими містами, вона навіть змушує росіян відступати. Завдяки цьому наша підтримка повинна змінитися», – йдеться в повідомленні.

Оприлюднені цифри про наслідки санкцій

Федеральний уряд вперше з початку війни в Україні опублікував також сумарні дані про наслідки санкцій у Німеччині. Згідно з цими даними, через каральні заходи проти Росії наразі у Німеччині заморожені кошти у розмірі близько 95,5 млн. євро. Федеральне міністерство фінансів відмовилося оприлюднювати інформацію про «загальну кількість осіб, організацій та установ», які постраждали від санкцій, або окремий список осіб, які потрапили під санкції.