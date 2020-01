War Amazon ursprünglich als elektronisches Buchgeschäft angedacht, gibt es hier mittlerweile nichts was es nicht gibt. Neben nützlichen Utensilien können nun auch Dinge erworben werden, die auf den ersten Blick doch ein wenig befremdlich wirken.

Wer gern online einkauft, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit öfter mal bei Amazon unterwegs. Hier gibt es schließlich alles, was das Shopping-Herz begehrt - und noch viel mehr. So findet man beim Stöbern auch kuriose Produkte wie "Raumduft Hühnersuppe", bei denen man sich dann doch fragt, wer so etwas braucht. Als orginelles Geschenk oder dazu, dass man als Nutzer für einen komischen Kauz gehalten wird, taugen sie aber allemal.

Lebensgroße Stier-Dekorationsfigur

Wer seinen Nachbarn oder ungebetenen Gästen gehörig Angst einjagen will, kann sich für diese Bronzeskulptur eines Bullen entscheiden. Im Garten macht sie sicherlich einen bleibenden Eindruck und unterstreicht die angestrebte Individualität des Eigners. Die lebensechte Bullenstatur ist ganze 2,85 Meter lang und 1,70 Meter hoch.

Zum "Schnäppchenpreis" von 12.790 Euro gehört sie dem neuen Besitzer. Rezensionen gibt es bisher noch keine, aber diese Statue ist ja sowieso nichts für Jedermann.

Raumduft "Hühnersuppe"

Wer kennt das nicht? Man vermisst den Geruch von frisch gekochter Hühnersuppe in der Wohnung. Da man leider nicht jeden Tag Zeit oder Lust hat, Hühnersuppe zu kochen, kann das ganz schön frustrierend sein. Zum Glück gehört dieses Problem dank dieses äußerst praktischen Raumduftes nun der Vergangenheit an. Nur ein- bis zweimal sprühen und schon riecht es im Wohnzimmer oder der Küche extrem lecker - und das obwohl man überhaupt nicht gekocht hat.

Auch für faule Männer ist dieses Raumspray übrigens hervorragend geeignet. Hier ein Auszug einer begeisterten 5-Sterne-Rezension eines Ehemannes: "Hiermit gelingt es, der Frau vorzugaukeln, man hat sich und den Kleinen eine Hühnersuppe bereitet und danach wieder abgespült! Die Frau ist stolz und man muss sich auf keine Diskussionen einlassen, wieso man wieder Pizza bestellt hat. Lediglich das Entsorgen der Pizza Kartons muss geübt sein, dann ist die Illusion perfekt!"

Penis-Wärmer

Ein nettes Bekleidungsstück ist der "Willy Wärmer" für das beste Stück des Mannes. Zwar sind die Minusgrade in Deutschland derzeit nicht vorhanden, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Männliche Frostbeulen profitieren auf jeden Fall von dem bunten Penis-Überzug. Und an Sexappeal büßen sie damit sowieso nicht ein - Frauen lieben bunte Sachen und werden angesichts dieses heißen Accessoires ausflippen und sich vor Lust auf Sex kaum halten können.

Gras-Sandalen

Mehr Barfuß-Gefühl, ohne sich die Füße schmutzig zu machen, geht nun wirklich nicht: Dank des Kunstgrases auf den Innensohlen werden die Füße beim Gehen schön massiert. Das ist fast so, als würde man auf echtem Gras laufen. Die Flipflops sind mit Antirutsch-Sohlen ausgestattet und können am Strand, auf der Wiese oder auf dem Gehweg problemlos getragen werden. Sie sind in den Größen 40 bis 44 erhältlich.

Glatzenkamm

Ein bisschen bösartig ist dieser Artikel schon - eignet sich aber prima als Geschenk. Zumindest dann, wenn der Beschenkte über seine blanke Birne lachen kann. Der Glatzenkamm ist ein nutzloses Utensil für Männer, deren Haare sich bereits fast oder vollständig verabschiedet haben. Fast 10 Euro für ein bisschen Holz ist zwar nicht wenig, aber wer das überraschte Gesicht seines glatzköpfigen Freundes, Bruders oder Vaters sehen möchte, sollte hier nicht geizig sein.

Amazon-Kunden, die den Glatzenkamm verschenkt hatten, waren fast durchweg begeistert. Bei 42 Bewertungen hat er 4,5 Sterne angesammelt.

DVD: Waschmaschinen-Impressionen

Alte Filme, langweilige Nachrichten oder das trashige Dschungelcamp - Es kommt doch immer das Gleiche in der Glotze. Diese DVD revolutioniert das Fernseherlebnis, indem sie dem Zuschauer Impressionen von drei verschiedenen Waschmaschinen mit tollen Soundeffekten näherbringt. So wird sich der interessierte Zuschauer seiner eigenen Reinlichkeit wieder bewusst und genießt anschließend das Waschen der eigenen Klamotten umso mehr. Vor allem für jene, deren Waschmaschine über kein Bullauge verfügt, ist diese DVD bestens geeignet. Hier kann man der Wäsche noch beim Waschen zugucken - so wie es sich gehört.

Die Rezensionen sind durchweg begeistert. So schreibt ein Kunde: "Grandios ausgewählte Farben, das quirlige Spiel des Wassers am Bullauge und hier und da ein präzise platzierter Aha-Moment haben geradezu Stürme der Begeisterung in unserer kleinen Runde ausgelöst."

Angie-Zitronenpresse

Sauer macht lustig: Diese Zitronenpresse mit der kleinen Angela-Merkel-Figur schafft es, dass sowohl AfD-Wähler, als auch Koalitionspartner ihre Merkel-Phobie überwinden und sich eine Angie-Miniatur sogar in die eigene Küche stellen. Dank des Merkel-Spaßgeschenks kann die angestaute Wut über die Bundeskanzlerin beim Zitronenpressen ein bisschen herausgelassen werden. Und wer Angie mag, der freut sich sowieso über dieses besondere Küchenutensil. Aktuell ist es bei verschiedenen Anbietern erhältlich.

Nichts

"Wir schenken uns nichts" oder "Ich will nichts" - Solche Sätze werden vor Feierlichkeiten wie Weihnachten, Geburtstagen oder dem Valentinstag fast schon gebetsmühlenartig wiederholt. Am Ende schenkt man sich doch immer etwas. Damit ist jetzt Schluss. Zeit, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Jetzt gibt es bei Amazon die Möglichkeit, wirklich mal nichts zu verschenken. Die schöne Glaskugel mit absolut nichts drin eignet sich dazu perfekt.

Achterbahn

Der Weg zum Freizeitpark ist zu weit, das Anstehen an den Fahrgeschäften dauert zu lange und der eigene Garten ist sowieso viel zu groß? Wie genial wäre es, wenn eine tolle Achterbahn direkt vor dem Haus stehen würde? Glücklicherweise muss das kein unerfüllter Traum bleiben. Die Achterbahn gibt es zwar (noch) nicht bei Amazon, dafür in Form eines 2,14 Millionen teiligen Bausatzes bei Monsterzeug für nur 998.876 Euro. Für den Versand der unzähligen Einzelpäckchen muss dazu auch nichts gezahlt werden! Es stehen ganze fünf Achterbahn-Varianten zur Auswahl, sodass hier für jeden die passende Variante dabei ist. Das Geschenk, über das sich garantiert jedes Kind, aber auch jeder Erwachsene freut, muss allerdings selbst aufgebaut werden. Wer aber über ein wenig handwerkliches Geschick verfügt, oder Freunde hat, die echt noch etwas gut zu machen haben, sollte daran aber nicht scheitern. Besonders reiche Käufer können natürlich auch 2000 professionelle Arbeiter einstellen, die den einst trostlosen Garten Stück für Stück in einen Mini-Freizeitpark verwandeln.

Tipp: Aus den zahlreichen - äußerst zufriedenen - Kundenrezensionen ist zu entnehmen, dass die Bauanleitung ausschließlich auf japanisch zur Verfügung gestellt wird. Es wäre daher klug, sich direkt an japanisch sprechende Helferlein zu wenden oder einen Übersetzer einzustellen, der aktuell arbeitslos ist und somit genug Zeit hat.