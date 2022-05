Übermorgen kann man mit dem 9-Euro-Ticket günstig die Gegend erkunden. Für ganze drei Monate. Nun kann dann auch die offizielle App für Android und iPhone zum Erwerb des Monatstickets genutzt werden.

Für das sogenannte 9-Euro-Monatsticket gibt es nun auch eine eigene Verkaufs-App des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Interessierte können dort seit diesem Montag die Tickets für Juni, Juli und August kaufen, wie der Verband mitteilte. "Damit haben insbesondere jene Neukundinnen und Neukunden ab sofort die Möglichkeit, das 9-Euro-Ticket per App zu erwerben, in deren Heimatregion das Ticket bislang nicht per App oder über andere digitale Wege angeboten wird", hieß es.

Die App heißt "9-Euro-Ticket" und findet sich auf den gängigen Plattformen. Bezahlt werden kann das Ticket dann per SEPA-Lastschrift direkt vom Bankkonto oder per Kreditkarte. Eine PayPal-Anbindung existiert dagegen nicht. Mit dem Start der App ist der VDV allerdings vergleichsweise spät dran. Die Deutsche Bahn, Verkehrsverbünde und -unternehmen haben mit dem Verkauf des Tickets bereits vergangene Woche Montag oder noch früher begonnen.

Am 1. September ist der Zauber vorbei

Und die Nachfrage ist groß. Allein für den Nahverkehr hat allein die Deutsche Bahn bislang 2,7 Millionen Stück verkauft. Mit der vergünstigten Monatskarte für 9 Euro kann der öffentliche Nahverkehr genutzt werden. Sie gilt bis zum 31. August für Busse, S- und U-Bahnen sowie für Straßenbahnen. Aber auch Regionalbahnen können damit befahren werden, und zwar bundesweit. Denn das Ticket ist nicht auf einen bestimmten Verkehrsverbund beschränkt und kann für insgesamt 27 Euro drei Monate genutzt werden. Aber Vorsicht, bislang gilt, dass längst nicht alle Regionalzüge mit dem Ticket günstig genutzt werden können. Alle ausführlichen Informationen zum Thema lesen Sie hier.

Mit der Aktion sollen Pendler angesichts hoher Energiepreise entlastet werden und neue Kunden für Busse und Bahnen gewonnen werden. Die Aktionsfahrscheine sind bei allen Nahverkehrsunternehmen erhältlich. Denn das Ticket ist nicht auf einen bestimmten Verkehrsverbund beschränkt und kann für insgesamt 27 Euro drei Monate genutzt werden. Es läuft somit jeweils zum Monatsende aus. Ab dem 1. September gelten dann allerorts die vielfach höheren regulären Tarife.

Wer aber beispielsweise bereits ein Jobticket hat, dem wird von seinem jeweiligen Verkehrsbetrieb die Differenz von neun Euro und Summe X automatisch zurückerstattet. Alle Vorteile des Abos bleiben erhalten.

