Sheriff kassiert erste CL-Pleite Griezmanns übler Tritt mündet in Liverpool-Sieg

Die Bilanz des FC Liverpool ist auch nach dem dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase perfekt. Beim Sieg gegen Atletico Madrid spielt Antoine Griezmann erst positiv, dann unrühmlich eine Hauptrolle. Real Madrid ist wieder auf Kurs, Favoritenschreck Sheriff Tiraspol dagegen erstmals geschlagen.

Der FC Liverpool liegt in der Champions League klar auf Achtelfinalkurs. Die wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagene Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp setzte sich beim spanischen Meister Atletico Madrid mit 3:2 (2:2) durch und führt die Gruppe B nach drei Spielen mit der Maximalausbeute unangefochten an. Ein Sieg fehlt den Reds noch zum Weiterkommen.

In der spanischen Hauptstadt brachten James Milner (8.) und der Ex-Leipziger Naby Keita (13.) die Klopp-Elf früh in Führung. Weltmeister Antoine Griezmann glich mit einem Doppelschlag (20./34.) noch vor der Pause aus, bevor der Franzose nach dem Seitenwechsel nach einem Tritt des Feldes verwiesen wurde. In der hitzigen Schlussphase behielt der überragende Mohamed Salah vom Punkt die Nerven (76.).

In der 81. Minute hatte der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert zunächst erneut auf Strafstoß entschieden, diesmal allerdings für Atlético. Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten nahm er den Elfmeter jedoch zurück, zuvor betrachtete er die Szene selbst noch einmal ausgiebig auf dem Bildschirm am Spielfeldrand. Im Parallelspiel der Gruppe entschied Luis Diaz' Treffer in der 65. Minute das Duell zwischen FC Porto und AC Mailand zugunsten der Portugiesen. Milan bleibt damit weiter punktloser Letzter.

Tiraspol verliert erstmals

Real Madrid hat sich derweil nach der Heimschmach gegen Außenseiter Sheriff Tiraspol rehabilitiert. Der Rekordsieger gewann in Kiew gegen Schachtjor Donezk deutlich mit 5:0 (1:0). Sergej Krywzow (37./Eigentor), Vinicius Junior (51./56.), Rodrygo (65.) und Karim Benzema (90.+1) trafen für die Königlichen, die in der vergangenen Spielzeit beide Vergleiche gegen die Ukrainer verloren hatten.

Die erste Niederlage seiner jungen Champions-League-Geschichte musste derweil Real-Schreck Sheriff Tiraspol hinnehmen. Nach dem Traumstart gegen Donezk und dem Sensationserfolg in Madrid verlor die Elf aus Moldau mit 1:3 bei Inter Mailand, für die Italiener war es der erste Sieg in der laufenden Saison der Königsklasse. Edin Dzeko traf in der 34. Minute zur Führung, nach dem Seitenwechsel glich Sebastien Thill (52.) für Tiraspol aus. Der Luxemburger hatte bei Real nicht nur den Siegtreffer erzielt, sondern auch das erste CL-Tor eines Luxemburgers.

Lange hielt das Unentschieden jedoch nicht, der ehemalige Leverkusener und Münchner Arturo Vidal nach Dzeko-Vorlage brach Inter erneut in Front (58.). Für den Endstand sorgte dann Stefan de Vrij in der 67. Minute.