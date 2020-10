Der Soundcore Life Q30 aus dem Hause Anker ist ein Bluetooth-ANC-Kopfhörer, der durch Ausdauer, einen guten Klang und eine effektive Geräuschunterdrückung überzeugt. Er spielt auf hohem Niveau, kostet aber nur ein Drittel von dem, was man sonst für so eine Qualität hinblättern muss.

Anker konnte ntv.de schon vor einem Jahr mit seinen kabellosen Ohrhörern Soundcore Liberty 2 Pro beeindrucken, die zu einem sehr fairen Preis einen tollen Klang und eine große Ausdauer bieten. Jetzt haben die Chinesen den ohrumschließenden ANC-Kopfhörer Soundcore Life Q30 auf den Markt gebracht, der lediglich 80 Euro kostet. Und wieder ist es imponierend, wie viel Anker für so wenig Geld abliefert.

Schickes Case, solide Verarbeitung

Der Kopfhörer hat ein ansprechendes Design. (Foto: Anker)

Das beginnt schon damit, dass das Gerät mit einer schmucken und stabilen Hülle verkauft wird, das auch dreimal so teuren Kopfhörern gut stehen würde. Und auch das Headset selbst wirkt viel hochwertiger als sein Preis vermuten lässt. Die Verarbeitung ist einwandfrei, kein Knarzen stört den Hörgenuss, und die Kopfhörer sitzen durch eine großzügige Polsterung sehr angenehm. Und weil die Muscheln schön groß sind und der Anpressdruck genau richtig ist, kann man den 260 Gramm leichten Soundcore Life Q30 auch problemlos mehrere Stunden tragen.

Die Steuerung der Kopfhörer ist durch drei gut unterscheidbare Tasten an der rechten Muschel denkbar einfach. Mit einem langen Druck auf Laut oder Leise springt man einen Titel vor oder zurück, mit der dritten Taste unterbricht man die Wiedergabe, nimmt Anrufe entgegen oder startet den digitalen Assistenten des Smartphones. Auf der linken Seite gibt's zusätzlich einen Einschalter und eine Taste für die Geräuschunterdrückung. Die Pausentaste benötigt man öfter, da der Kopfhörer leider keinen Sensor hat, um die Wiedergabe automatisch zu unterbrechen, wenn man ihn absetzt.

Erstaunlich guter Klang

In dieser Preisklasse ist eine schicke Transporthülle nicht selbstverständlich. (Foto: Anker)

Der Klang des Soundcore Life Q30 ist für seinen Preis erstaunlich gut, man hat durchaus das Gefühl, ein teureres Oberklasse-Headset zu tragen. Er hat stark ausgeprägte Mitten, akzentuierte Höhen und sehr kräftige Bässe. Insgesamt ist die Abstimmung wärmer und nicht so neutral wie beispielsweise bei Sennheiser-Kopfhörern.

Bei den Bässen übertreibt Anker nach dem Geschmack von ntv.de etwas, aber das ist kein Problem. Denn in der zugehörigen App findet man 22 verschiedene Klangmuster, bei dem "Flach" als Allrounder besser gefällt als die "Soundcore Signature". Außerdem erlaubt der Equalizer persönliche Einstellungen. Auch beim Telefonieren macht der Kopfhörer eine gute Figur, obwohl die eigene Stimme beim Gesprächspartner etwas leise ankommt.

Effektive Geräuschunterdrückung

Die aktive Geräuschunterdrückung ist sehr effektiv, Verkehrsrauschen und andere gleichmäßige Störgeräusche werden deutlich unterdrückt. Dabei hält sich das ANC-typische Eigenrauschen sehr in Grenzen. Man kann in der App drei Modi auswählen: Verkehr, Indoor, Outdoor. Über die Taste an der linken Muschel schaltet man ANC ein und aus oder aktiviert den Transparenz-Modus, um Umgebungsgeräusche wahrzunehmen.

Hübsch: Wenn man ohne Musik entspannen möchte, kann man in der App verschiedene Naturklänge und ein Glockenspiel zu einer persönlichen Klangkulisse mischen. Möchte man dabei einschlafen, gibt's einen Timer.

Große Ausdauer

Echte Oberklasse ist die Ausdauer des Soundcore Life Q30. Bis zu 40 Stunden verspricht Anker im Bluetooth-ANC-Modus, bei höheren Lautstärken sind es immer noch deutlich mehr als 30 Stunden. Im Normalbetrieb soll der Kopfhörer sogar bis zu 60 Stunden ohne Steckdose durchhalten.

Alles in allem bietet der Anker Soundcore Life Q30 ein sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, und er muss sich nicht vor deutlich teureren Kopfhörern verstecken. Klang und ANC sind gut, seine Ausdauer ausgezeichnet.