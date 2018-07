Technik

Welche Qi-Station ist die beste?: Drahtlos-Lader fürs Smartphone im Test

Smartphones muss man nicht per Kabel laden, viele Geräte unterstützen auch den Drahtloslade-Standard Qi. Doch welche taugen was? Ein Test zeigt, worauf beim Kauf zu achten ist.

Kabelloses Laden des Smartphones per Induktion ist praktisch. Allerdings legt kaum ein Hersteller seinen Telefonen, die den Drahtlos-Ladestandard (Qi) unterstützen, eine Qi-Ladestation bei. Auch die Firmen, die spezielle Qi-Geräte für ihre Flaggschiffe anbieten, verlangen dafür in der Regel einen Aufpreis. Nutzer müssen also selbst eines kaufen. Worauf man dabei achten sollte und welche Geräte ihr Geld wert sind, hat das Fachmagazin "Chip" getestet.

Insgesamt 18 Qi-Ladegeräte zu Preisen zwischen 10 und 50 Euro hat "Chip" unter die Lupe genommen (Ausgabe 8/18). Die gute Nachricht dabei: Viel falsch machen können Verbraucher nicht. 17 der 18 Geräte brachten unterm Strich mindestens eine gute Leistung. Beachten sollte man allerdings, dass das Qi-Laden im Vergleich zum Laden mit dem mitgelieferten Netzteil immer länger dauert, so die Experten. Deshalb: Muss das Aufladen besonders schnell gehen, ist das Ladekabel in Verbindung mit einem passenden Netzteil immer die bessere Wahl.

Wird Qi überhaupt unterstützt?

Wichtigster Check vor dem Kauf eines Qi-Laders: Ist das Smartphone überhaupt Qi-fähig, also in der Lage, drahtlos geladen zu werden? Dafür werfen Nutzer einen genauen Blick ins Datenblatt oder fragen einen Experten oder direkt beim Hersteller nach. Ob in der Rückseite des Smartphones eine Ladespule verbaut ist, kann man nämlich mit bloßem Auge nicht feststellen.

Danach ist zu entscheiden, ob es eine Ladestation sein soll, in der das Smartphone stehend geladen wird, oder eine, auf der das Telefon flach aufliegt. Soll der Qi-Lader im Schlafzimmer positioniert werden, empfiehlt sich ein Modell ohne Status-LED. Da den meisten Qi-Ladestationen kein Netzteil beiliegt, sollte man noch rund 12 Euro für ein leistungsstarkes Netzteil einplanen.

Auf die ersten drei Plätze schafften es im Chip-Test die Qi-Lader RAVPower RP-PC066 (33 Euro), Nanami Fast Wireless Charger (22 Euro, stehend) und RAVPower RP-PC058 (30 Euro). Preis-Leistungs-Sieger wurde auf dem fünften Platz die günstige Station Choetech T511 (14 Euro). Es ist also zumindest nicht teuer, in die Drahtloslade-Technik zu investieren. Auch eine Überlegung wert: Einige Möbelhersteller bieten Möbel und Einrichtungsgegenstände an, bei denen die Qi-Station schon integriert ist. Die sind zwar nicht unbedingt besonders schnell beim Aufladen, fügen sich aber gut in die Einrichtung ein und sind besonders unauffällig.

Quelle: n-tv.de