Unterhaltung

Kreisch!: Justin Bieber knutscht mit Selena Gomez

Ja, ist denn das die Möglichkeit? Geschehen noch Zeiten und Wunder? Dürfen wir das noch erleben? Das Ex-Traumpaar Justin Bieber und Selena Gomez könnte wirklich wieder zusammenfinden. Jedenfalls haben die beiden wieder geknutscht. Echt jetzt.

Darauf warten manche Fans schon seit geschlagenen fünf Jahren: Justin Bieber und Selena Gomez haben sich in der Öffentlichkeit geküsst. Das US-Promiportal "TMZ" veröffentlichte ein eindeutiges Foto, das die beiden Popstars bei Biebers wöchentlichem Eishockeyspiel zeigt. Selena Gomez lehnt sich dabei über die Bande, legt ihre Arme um Biebers Hals und drückt ihm einen dicken Schmatzer auf die Lippen. Dazu titelt die Seite: "Hot Kisses On Ice" ("Heiße Küsse auf Eis").

Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback kursieren schon seit geraumer Zeit. Gomez war laut "TMZ" bereits vor ein paar Wochen bei einem Eishockeyspiel von Bieber. Damals gab es allerdings noch keine öffentlichen Zuneigungsbekundungen.

Tschüss The Weeknd, hallo Justin!

Der 23-jährige Bieber und die zwei Jahre ältere Gomez waren bereits von 2010 bis 2012 zusammen. Für viele Teenager galten sie als das Traumpaar schlechthin. Als sie sich trennten, brach für manche Jugendliche eine Welt zusammen.

Nach der Trennung hatten Bieber und Gomez zwischenzeitlich andere Partner. Zuletzt datete Gomez rund zehn Monate lang R&B-Star The Weeknd. Ende Oktober soll es mit der Liebelei jedoch vorbei gewesen sein. Angeblich beendete The Weeknd sie am Telefon.

Schon im September war bekannt geworden, dass sich die unter der seltenen Autoimmunkrankheit Lupus leidende Gomez einer Nierentransplantation unterziehen musste. Seither, so heißt es, habe Bieber wieder verstärkt die Nähe zu seiner Ex gesucht. In der Folge hätten sich die beiden Schritt für Schritt wieder angenähert. So sah man sie vor zwei Wochen bereits mehrere Tage hintereinander zusammen in Los Angeles.

Quelle: n-tv.de