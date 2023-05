Audis Mittelklassemodell A4 wird häufig als Dienstwagen genutzt. Das bringt hohe Laufleistungen mit sich. Bei der Hauptuntersuchung bleibt das nicht ohne Folgen. Generell kommt der Audi A4 aber beim TÜV sehr gut weg.

Als "Kilometer-König" krönt der "Auto Bild TÜV-Report 2023" den Audi A4 und spielt damit darauf an, dass er häufig mit Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern am Steuer ganz schön viele Kilometer in kurzer Zeit abreißt. Das beschert ihm bei der Hauptuntersuchung (HU) im Fahrwerkskapitel den einen oder anderen Rüffel. Ansonsten erntet der A4 - in Betrachtung der Modelle seit 2015 - aber viel Lob.

Modellhistorie

Die fünfte Generation des A4 stellte Audi 2015 vor. Vier Jahre später überarbeitete der Hersteller das Modell. Es bekam eine neue Front, die Motorenpalette wurde überarbeitet und durch Aggregate mit Mild-Hybrid-System ergänzt. Auch Infotainment- und Assistenzsysteme erhielten Frischzellenkuren.

Karosserie

Klassische Aufbauformen sind das viertürige Stufenheck und der fünftürige Kombi Avant. Als Allroad erhielt dieser mehr Bodenfreiheit, serienmäßigen Allradantrieb und ausgestellte Kotflügel. Auch als Coupé und Cabrio gibt es Audis Mittelklasse, die dann aber als A5 firmiert.

Abmessungen (laut ADAC)

4,73 bis 4,76 Meter x 1,84 bis 1,85 Meter x 1,43 bis 1,49 Meter (L x B x H)

Kofferraumvolumen: 480 bis 965 Liter (Limousine); 495 bis 1495 Liter (Kombi),(Erdgasversion: 415 bis 1415 Liter).

Stärken

In Sachen Fahrdynamik und Handling spielt der A4 ganz oben mit, als Kombi Avant hat er das Extra-Zeug zum Familienauto. Laut "Auto Bild TÜV-Report 2023" brilliert bei der HU unter anderem das Licht: Blinker und Scheinwerfer erweisen sich als nahezu tadellos.

Auch an Fuß- und Feststellbremse sowie der Abgasanlage gibt es so gut wie nichts zu bemängeln. Bremsleitungen und -schläuche gehen ebenso in Ordnung wie Lenkanlage und -gelenke sowie die Antriebswellen.

Schwächen

Doch andere Fahrwerkskomponenten schwächeln: Bei der zweiten HU werden die Achsaufhängungen sieben Mal häufiger beanstandet als der Durchschnitt der Fahrzeuge dieser Klasse. Auch Achsfedern und Dämpfer werden dann ungewöhnlich oft bemängelt. Die Abgasuntersuchung (AU) besteht der A5 manchmal nicht.

Pannenverhalten

In der ADAC-Pannenstatistik hat der A4 eine nahezu weiße Weste und belegt gute und sehr gute Plätze. Doch ein Pannenschwerpunkt macht ihm zu schaffen: die anfällige Zündspule von Ottomotoren in Exemplaren des Erstzulassungsjahres 2010.

Motoren

Benziner (Vier- und Sechszylinder, Front- und Allradantrieb): 110 kW/150 PS bis 331 kW/450 PS

Diesel (Vier- und Sechszylinder, Front- und Allradantrieb): 90 kW/122 PS bis 255 kW/347 PS

Erdgas/G-Tron (Vierzylinder, Frontantrieb): 125 kW/170 PS

Marktpreise (laut "DAT Marktspiegel" der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern):