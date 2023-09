Die Stimmung im Land ist schlecht. Dabei jagte in jüngerer Zeit eine gute Nachricht die nächste. Sieg über Serbien! Sieg über Frankreich! Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine haben sich ausgesprochen. Freiburgs Kinder kriegen vegetarisches Essen. Doch dann stürzte ein Denkmal in der Pfalz in sich zusammen.

Ist es nicht wunderbar, hier, im fortschrittlichsten Land der Welt mit der fortschrittlichsten Fortschrittskoalition der Welt, zu leben? Dieses ganze Gemoser ständig, furchtbar. Gerade jagt eine gute Nachricht die andere. Sieg über Serbien. Endlich! Sieg über Frankreich. Endlich! Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine haben sich ausgesprochen. Endlich! Soyeon Schröder-Kim und Sahra Wagenknecht haben miteinander gesprochen. Endlich! Gründet das Quartett eine Partei? Ja. Endlich (!) kommt die Alternative zur Alternative für Durchgeknallte.

Das aus Beton gefertigte, lebensgroße Denkmal der Kanzlerin ist nach nicht einmal zwei Jahren auseinandergebrochen und eingestürzt. (Foto: picture alliance/dpa/Wilhelm Koch)

In Freiburg gibt es endlich (!) in städtischen Grundschulen und Kitas jetzt nur noch ein vegetarisches Einheitsmenü. Am Tag, wohlgemerkt. Also jeden Tag. Auberginen-Burger - lecker. Und Hafermilchreis aus biologischem Anbau, natürlich lokal, damit die CO2-Bilanz stimmt. Die Sozialistische Einheitspartei ist tot. Lang lebe das sozialistische Einheitsgericht. Und da das Gendern in der Verwaltung Freiburgs auch schon eingeführt worden ist, steht die Stadt vor einer rosigen Zukunft.

Okay, das Schulessen wird teurer. Aber A: kann man nicht alles haben und B: können die Eltern, die mehr zahlen müssen, dafür ausgewogene Kost für ihre Kinder erwarten, die dank fleischloser Speisung groß und stark werden und sich als Erwachsene freuen, anders als die Boomer schon früh einen Beitrag zur Rettung der Welt geliefert zu haben. Falls Mama und Papa nicht abends heimlich den Grill anwerfen. Das wird bei der Überprüfung der Heizung gleich mitkontrolliert. Denn Freiburg ist Kreuzberg. Und nicht Gillamoos.

Der fortschrittlichste Bezirk der Welt

Wolfsburg ist Gillamoos. Sie haben es sicher mitbekommen: Volkswagen ist ein - gemessen am Kantinenessen - eindeutig reaktionärer Automobilhersteller. Er mutet seinen Arbeitnehmenden - Sie wissen, "Arbeitnehmer" steht aus Gründen der Gleichberechtigung neuerdings auf dem Index - wieder Currywurst zu, hat sich, wie es Ulf Poschardt, Chefredeakteur der reaktionärsten Zeitung der Welt, formulieren würde, nicht länger "dem Zeitgeist der Lauchbourgeoisie" hingegeben.

Ich gebe deshalb umgehend von Wolfsburg zurück ins fortschrittliche Deutschland. Nach Kreuzberg, das mit Friedrichshain einen Berliner Bezirk bildet. Der ist der mit Abstand fortschrittlichste Bezirk der Welt mit der fortschrittlichsten Bürgermeisterin der Welt, die einer Partei angehört, die bei der fortschrittlichsten Fortschrittskoalition der Welt mitmischt. Die Frau weiß, was das Volk bewegt und wie man die Alternative für Durchgeknallte niederringt. Sie möchte gerne an Fußgängerampeln gleichgeschlechtliche Pärchen in den Farben Rot, Gelb und Grün als "klares, sichtbares Statement für eine vielfältige Gesellschaft" zeigen, damit die Welt besser wird, ehe sie untergeht.

Die fortschrittlichste Bürgermeisterin der Welt ist zudem sehr sehr klug. Sie weiß ganz ganz viel und ist eine echte Strategin. Ein Beispiel gefällig? Sie sagte: "Auch im Sauerland sind mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs als mit dem Privatjet." Ein großartiger Schachzug: Wissensvermittlung und gleichzeitig dem politischen Konkurrenten eins mitgeben. Gemeint hat sie Friedrich M. Der ist bekanntlich nicht klug. Und kein Stratege. Das konnte man wieder mal erleben, als er sagte: "Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland." Ich las: "Wer so denkt, darf nicht Kanzler werden." Ich meine: Wer so denkt, darf nicht Politiker werden.

Gleichgeschlechtliche Hampelmänner per Doppelwumms

Denn Gillamoos steht für Bier, Schweinshaxe und Privatjets. Wir aber brauchen Fortschritt. Was können wir noch tun? Gibt es schon Hampelmänner als gleichgeschlechtliche Pärchen in den Farben Rot, Gelb und Grün? Wenn nein, dann führen wir auch die ein. Per Wumms. Oder mit einem Doppelwumms. Viel Lärm um nichts? Sie irren sich. Jetzt kommt der Deutschlandpakt. Bürokratieabbau ist angesagt. Seit 30 Jahren. Aber nun kommt er. Ganz sicher.

Denn falls Sie zu den Leuten gehören, die glaubten, dass die fortschrittlichste Fortschrittskoalition der Welt nichts zu Wege bringt und immer nur streitet, dann irren Sie. Oder Sie sind verpeilt. Vielleicht auch beides. Eine wissenschaftliche Studie belegt, dass die fortschrittlichste Fortschrittskoalition der Welt 38 Prozent ihrer Versprechen schon "voll oder teilweise" erfüllt hat. "Voll" erfüllt ist zum Beispiel das hier: "Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder zum Transport von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie der Ausbau elektrifizierter Bahntrassen als öffentliches Interesse gesetzlich festschreiben." Prima. Die vielen Windräder und so. Vorher gab es ja noch keine. Aber nun!

Sie müssen wissen, dass Wissenschaft hierzulande viel leistet. Kennen Sie PotAS? Das bedeutet nicht etwa People of trans Alien Surfgirls. Es handelt sich um das Potenzialanalysesystem, mit der die Aussichten auf Medaillen der olympischen Sportarten prognostiziert werden, damit Fördergelder gezielt fließen. "Die Berechnungsformel - von mir stümperhaft niedergeschrieben - lautet: Summe aus n/i = 1 wi * PotASHai geteilt durch Summe aus n/i wi. Nicht verstanden? Wundert mich nicht. Denn woher sollen Sie wissen, dass sich hinter PotASHA die PotAS-Hauptattributswerte verstecken.

Ergebnis: Der Deutsche Leichtathletik-Verband, der bei der WM keine Medaille gewann, schaffte es auf einen Wert von 80,73. Sieger! Der Deutsche Basketball Bund erhielt 46,94 Punkte. Bummelletzter!

Olaf der Vergessliche und Angela die Entrückte

Verlieren Sie bitte nicht den Glauben an die Wissenschaft. Ich habe mal geschaut, ob die Untersuchung zur fortschrittlichsten Fortschrittskoalition der Welt stimmte. Ja. Im Koalitionsvertrag heißt es: "Wir übernehmen Verantwortung in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie das Land weiter stark belastet." Versprochen und erfüllt! "Dem European Institute of Peace werden wir beitreten." Versprochen und erfüllt! "Wir werden im ersten Jahr der neuen Bundesregierung eine umfassende Nationale Sicherheitsstrategie vorlegen." Versprochen und erfüllt! "Wir werden die Arbeit des VN-Menschenrechtsrats aktiv mitgestalten." Versprochen und erfüllt!

Die 38 Prozent unter König Olaf dem Vergesslichen sind deutlich weniger als das, was das Kabinett von Angela der Entrückten in den ersten zwei Jahren ihrer Regentschaft erledigt hatte. Sie kam auf 53 Prozent. Und trotzdem fiel ihr Reiter-Denkmal in der Pfalz neulich in sich zusammen. Das passte so gar nicht zu all den guten Nachrichten der jüngeren Zeit. Ein Omen? Ich weiß es nicht. Nur das: Angela die Entrückte erzählt jetzt eben nichts mehr vom Pferd. Das wird sie erst in ihrer Autobiografie tun, die kommendes Jahr erscheint. Endlich!