Sex als Belohnung für Hilfe im Haushalt: Sind Männer gegen die weibliche Kunst der Manipulation wirklich machtlos? Unsere Kolumnistin über Frauen, die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um ihr Ziel zu erreichen.

Jasmin sitzt mit ihrer Freundin Eva in einem Café. Die beiden haben sich seit ein paar Wochen nicht gesehen. Es gibt viel Gesprächsbedarf - besonders in Sachen Sex. Grob gesehen ist Eva natürlich auf dem Laufenden, denn Jasmin liebt es, ihrer Freundin von ihrem Mann Matteo - "dem heißblütigsten aller Italiener" - zu erzählen. So weiß Eva bereits, dass die beiden am Anfang ihrer Beziehung wochenlang das Bett nicht verließen, so unstillbar sei die Lust aufeinander gewesen.

Inzwischen ist zwar der Alltag in die Beziehung von Jasmin und Matteo eingekehrt, aber sie haben noch immer ausgiebigen Sex. Eva hält ihre Freundin für eine selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Was Jasmin ihr jedoch an diesem Tag im Café offenbart, findet Eva gelinde gesagt sehr befremdlich. Jasmin schwärmt von ihren aktuellen sexuellen Erlebnissen mit Matteo - von den neuesten Rollenspielen, der Kostümierung als Zimmermädchen und wie gut sich der Göttergatte als oberkörperfreier Klempner macht.

"Tja, damit kriegst du sie alle!"

Jasmin sagt mit einer gewissen Raffinesse in der Stimme: "Matteo hilft mir nie von allein im Haushalt. Aber weißt du, wie ich ihn jedes Mal zu allem überrede, was ich möchte? Mit einem Blowjob. Haha, die Männer! Frau muss nur die richtigen Knöpfe drücken und die würden sogar auf Befehl Handstand machen."

Mit einem breiten Lächeln präsentiert sie ihrer Freundin ein paar Nachrichten. Der Chatverlauf liest sich wie folgt:

Jasmin: Schatz, bist du so lieb und bringst eine Flasche Wein mit?

Matteo: Hach, keine Lust, nochmal in den Laden zu springen. Bin schon fast zu Hause.

Jasmin: Bitte, Schatz, in Zimmer 126 wartet eine nackte Überraschung! ;).

Matteo: Bin schon unterwegs, wieder den guten Chianti?

Jasmin: Ja! Und die Spülmaschine klemmt! Machst du das sofort? Der Blowjob winkt.

Matteo: Selbstverständlich, Hase, ich eile!

Jasmin kringelt sich vor Lachen: "Tja, damit kriegst du sie alle!" Eva will wissen, ob es ihr denn wenigstens auch Spaß mache: "Das klingt wie eine Dienstleistung. Ich könnte das nicht." Jasmin entgegnet: "Ich sehe das pragmatisch. Ich setze den Sex bewusst ein. Klar ist das eine Art der Manipulation. Aber mit dem Belohnungsprinzip erreiche ich bei ihm alles, was ich will."

Wenn Frauen ihre Reize gezielt einsetzen

Die Vorstellung, Sex als profane Währung zu sehen, mit der man Dinge des alltäglichen Lebens entlohnt, gefällt nicht jedem. Dabei ist es natürlich den Frauen selbst überlassen, ob sie in der intimen Zweisamkeit etwas Besonderes, Alltägliches oder schlicht Banales sehen. Jasmin setzt den Sex gezielt ein, um Matteo zu delegieren: zu Botengängen, zum Reparieren und Ausräumen der Spülmaschine, einfach für mehr Hilfe im Haushalt.

Für Eva, deren Feministen-Herz bei dieser Erkenntnis blutet, klingt es mehr als nur seltsam, wenn ihre Freundin sagt, sie lebe durchaus eine selbstbestimmte Sexualität. Laut einer Umfrage eines Datingportals setzen übrigens 84 Prozent der Frauen ganz gezielt Sex ein, um ihre Ziele zu erreichen.

Jasmin sagt schelmisch: "Matteo tanzt sofort nach meiner Pfeife, ich finde das großartig." Therapeuten hingegen sprechen Frauen, die Sex als Druckmittel beziehungsweise Belohnung einsetzen, eine große Selbstunsicherheit zu. Der Schlüssel liege wie fast immer in der Sozialisierung. Frauen lernen schon als Mädchen, ihre Lust zu zügeln und ihre Reize bewusst einzusetzen, oder um es mit den Worten von Esther Vilar, Autorin des provokanten Buchklassikers "Der dressierte Mann" zu sagen: "Die Frau kontrolliert ihren Sex, weil sie für Sex all das bekommt, was ihr noch wichtiger ist als Sex."