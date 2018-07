Leben

Ein Stück Paradies in Florida: Shell Island: Dort, wo der Sand quietscht

Von Sonja Gurris

Florida verbinden die meisten mit Miami Beach, Alligatoren und sonnengebräunten Senioren an den Stränden. Dabei gibt es auch Orte, die bisher nur wenige auf ihrer touristischen Landkarte entdeckt haben, wie zum Beispiel Shell Island.

Nur ein paar Minuten von Capt. Anderson's Marina in Panama City Beach entfernt, liegt ein paradiesischer Ort. Die Fahrt nach Shell Island dauert mit einem kleinen Passagierboot nicht lange. Von kleinen Charterbooten, die vor der Insel vor Anker liegen, hört man wummernde Bässe und Musik. Die Passagiere sind jung oder möchten es sein. Sie lassen sich an Bord ihrer Charterboote mit einem kühlen Getränk in der Hand die Sonne auf den Bauch scheinen und tragen lässige Sonnenbrillen. Es ist die kleine Partymeile vor einer Insel, die einen ganz besonderen Zauber hat. Doch diesen muss man erst entdecken.

"Geht an Land und dann immer geradeaus", ruft der Besitzer unseres Passagierbootes rüber. Das Naturerlebnis beim Landgang steht im krassen Gegensatz zu den Mini-Partys auf den Decks. Man kann sich kaum vorstellen, was gleich kommen wird. Mit allerlei Utensilien bepackt, waten wir durch das knietiefe, türkise Wasser.

Schon beim Betreten des Sandstrandes wird schnell klar, dass dies kein gewöhnlicher Ort ist. "Hört genau hin, wenn ihr durch den Sand geht, denn er quietscht", sagt Catie Feeney, die in Panama City Beach lebt und uns dieses Highlight zeigen will. Tatsächlich macht der Sand laute Quietsch-Geräusche unter den Füßen. Das liegt am Quarzgehalt, der an diesem Teil der Küste zu 99 Prozent aus reinem Quarzkristallen besteht. Die Region Panama City Beach liegt an der Nordwestküste des Sonnerschein-Staats Florida und bietet 44 Kilometer Sandstrände entlang des Golf von Mexiko.

Doch der quietschende Sand ist noch nicht das Highlight des Ausflugs. Das wartet hinter der nächste Düne auf uns. Nach einem fünf minütigen Fußweg scheint sich das Tor zum Paradies zu öffnen: ein einsamer Strand mit türkis-blauem Wasser voraus. Erstaunlicherweise macht sich kaum jemand auf den Weg von den Anlegestellen in Richtung Sandstrand auf der anderen Seite der Insel.

Der leere Sandstrand auf der anderen Seite der Insel ist eine Oase der Ruhe. In der Ferne steht ein Holzbau der aussieht, als habe man ihn nur für das ideale Foto dort aufgestellt. Zwei ruheliebende Besucher liegen unter mitgebrachten Sonnenschirmen im Schatten. Ansonsten ist der Strand menschenleer. Ablenkungen gibt es hier keine - nur pure Natur, mit der man bereits nach kurzer Zeit verbunden ist.

Zur Insel mit den zwei Facetten kommt man nur über den Wasserweg. Shuttleboote fahren von Capt. Anderson's Marina aus in der Saison an sieben Tagen in der Woche. Insgesamt bietet die Emerald Coast im Nordwesten Floridas viele weitere kleinere Orte, die nicht von Touristen überlaufen sind. Urlauber können das Künstengebiet über die Flughäfen Panama City Beach oder Pensecola erreichen.

Der Artikel ist im Rahmen einer Pressereise entstanden.

