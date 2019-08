Die Frau am Grill

Die Frau am Grill Herzhafte Muffins mit Käse-Topping Von Anja Auer

Ein süßes Gericht in ein herzhaftes umzuwandeln - oder anders herum. Die Idee ist nicht neu, das sei an dieser Stelle zugegeben. Das gibt es in der Pizzeria, wo einem nicht selten auch mal die Nutella Pizza über den Weg läuft. Oder wenn die Sprache auf Pies kommt: Da haben wir den Apple Pie aber auch den Shepherd's Pie. Egal: Heute geht’s auf jeden Fall um deftige und herzhafte Fleisch-Muffins…

Der Name ist Programm:

Fleisch-Muffins hört sich vielleicht heftig an, ist aber bei diesem Gericht Programm. Zuerst wird in der Muffins-Form kreuzförmig Frühstücksspeck ausgelegt. Dorthinein wandert gewürztes Hackfleisch. Der nun folgende Käse trennt die untere von der oberen Fleischfüllung. Letztere besteht aus Bratwurstbrät, das man sich entweder aus einer Bratwurst pellt oder beim Metzger kauft.

Da sich im Bratwurstbrät immer schon Gewürze befinden, muss man sich darum nicht kümmern. Aber beim Hackfleisch wäre es doch langweilig, dieses sich selbst zu überlassen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: frische Kräuter oder trockene Gewürze. Das muss jeder für sich entscheiden und kreativ werden. In diesem Rezept wurden frische Kräuter verwendet. Und zwar Thymian, Rosmarin und Salbei.

Das Topping:

Hier gilt Gleiches wie bei den Gewürzen: bitte auch selber kreativ werden! Oder wer sich dafür begeistern lässt, den Muffin einfach mit BBQ-Sauce bestreichen, eine Scheibe Jalapeño draufgeben und mit Käse gratinieren. Passend wären auch Zwiebelringe, Oliven oder Peperoni.

Die Beilagen:

Zutaten 24 Scheiben Frühstücksspeck 400 g Bratwurst (ungebrüht) 400 g Rinderhack 250 g Käse (gerieben) (z.B Cheddar und/oder Gouda) 100 ml BBQ Sauce 1 TL Salz 1 TL Pfeffer 3 Zweige Rosmarin 3 Zweige Thymian 6 Blätter Salbei 24 Jalapeño Ringe

Zu der Menge an Fleisch ist sicherlich etwas Grünes zu empfehlen. Vielleicht vegetarisch gefüllte Zucchini? Oder ein Bohnensalat? Und wer doch noch ein paar Kohlenhydrate braucht: Ofenkartoffeln oder ein cremiger Nudelsalat sind immer eine Option…

Allgemeine Informationen:

Portionen: 12

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 60 Minuten

Zubereitung:

Die Muffinformen mit jeweils zwei Streifen Frühstücksspeck im Kreuz auslegen. Nun alle Kräuter klein hacken. Diese mit dem Hackfleisch vermengen, Salz und Pfeffer untermischen. Die Muffinformen zu 1/3 mit der Hackmischung befüllen. Darauf den geriebenen Käse verteilen bis jede Form zu 2/3 voll ist. Aus den Bratwürsten das Brät entnehmen und das letzte Drittel der Muffinformen befüllen. Danach mit den herauslappenden Enden vom Frühstücksspeck die Oberseite des Fleisch-Muffins verschließen. Für 45 Minuten bei 160 Grad im Backofen backen. Alternativ bei gleicher Temperatur im Grill in der indirekten Hitze grillen. Nun die Oberflächen mit BBQ Sauce einpinseln, eine bis zwei Scheiben Jalapeños auf jedem Muffin platzieren und den Käse darüber streuen. Nach weiteren zehn Minuten Backen oder Grillen ist der Käse zerlaufen und es kann serviert werden.

Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.