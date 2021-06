Schokolade, Vanille und Erdbeere sind die Klassiker unter den Eissorten. Immer häufiger sieht man in den Theken der Eisdielen aber auch abenteuerliche Kreationen. Hier sind vier Ideen, wie sich aus Gemüse auch für zu Hause Leckereien zum Schlecken zaubern lassen.

Gurke, Zucchini, Fenchel, Pfeffer - wer an Eiscreme denkt, dem kommen diese Zutaten wohl eher selten in den Sinn. Doch Gemüse-Eis hält als vitaminreiche Alternative zu den Klassikern Schoko, Erdbeere und Vanille bereits an vielen heimischen Eisdielen Einzug. Dank des hohen Wassergehalts der meisten Gemüsesorten ist Eis aus Gemüse eine wirksame Erfrischung an warmen Sommertagen - eine Art Smoothie zum Schlecken.

Auf die Kombination kommt es an: Fast jedes Gemüse ist Eis-tauglich. (Foto: imago images/Addictive Stock)

Theoretisch findet jede Gemüsesorte Platz im Eis, auch in Kombination mit süßen Zutaten, Gewürzen oder Milchprodukten - Experimentierfreude vorausgesetzt. Von Gemüsesorten wie Gurke, Tomate, Zucchini über Süßkartoffeln, Kürbis, Karotten bis hin zu Rucola, Spinat oder Rote Beete: Alles darf ins Gemüse-Eis mit rein, nur die Kombination muss stimmen. Auch Zutaten wie Avocado oder Hummus passen gut. Besonders intensiv wird die Geschmacksexplosion mit Gewürzen wie Pfeffer, Chili, Basilikum oder Wasabi. Hier vier Rezeptideen.

Scharfes Apfel-Gurken-Sorbet mit Wasabi

Zutaten (ca. 4 Portionen) zwei nicht mehlige Äpfel

eine halbe Gurke

100 g Zucker

100 ml Wasser

eine halbe Zitrone

200 ml Apfelsaft

1 cm frischer Wasabi

oder 1 TL Wasabipaste

Kaum eine Kombination ist erfrischender als Apfel und Gurke. Ein Hauch Wasabi macht aus dem Ganzen das ganz besondere Etwas.

Zubereitung: Zucker und Wasser in einem Topf so lange kochen, bis der Zucker sich komplett aufgelöst hat und ein Sirup entstanden ist. Den Zuckersirup im Kühlschrank abkühlen lassen. In der Zwischenzeit Äpfel und Gurke schälen, in kleine Stücke schneiden und mit dem Saft der halben Zitrone zu einem Mus pürieren. Dann den Apfelsaft, den abgekühlten Zuckersirup und Wasabi dazugeben und nochmal alles mixen. Die Masse in einem geeigneten Gefäß in den Tiefkühler geben.

Zucchini-Minz-Eis am Stiel

Zutaten für 8 Portionen zwei Zucchini

10 g geriebener Ingwer

eine Handvoll Minze

3 EL Honig

400 ml Wasser

50 ml Zitronensaft

Wasserhaltiges Gemüse wie die Zucchini oder Rote Beete eignet sich hervorragend für Eis am Stiel. Für das erfrischende Zucchini-Minz-Eis werden daher Eisförmchen und Eisstielen aus Holz benötigt.

Zubereitung: Die Zucchini waschen und fein raspeln, gemeinsam mit dem Ingwer und kleingehackten Minzblättern vermengen oder pürieren. Anschließend Wasser, Honig und Zitronensaft miteinander vermischen und zu der Gemüsemasse geben, gründlich verrühren. Dann in die Eisförmchen füllen, etwa eine Stunde anfrieren lassen. Holzstiele hineinstecken und mindestens drei weitere Stunden im Tiefkühlfach frieren lassen.

Orangen-Karotten-Eis mit Olivenöl und Ingwer

Zutaten (ca. 4 Portionen) 1 EL Olivenöl

eine große Bio-Orange und ihre Schale

120 g Karotten

2 EL frischen Ingwer

3 EL Rohrzucker

350 ml Wasser

Orangen und Karotten passen nicht nur im Saft gut zusammen, sondern auch als Eis. Ingwer gibt dem Ganzen eine leichte Schärfe und das Olivenöl eine mediterrane Note.

Zubereitung: Die Orange schälen und in kleine Stücke schneiden, etwa die Hälfte der Schale abreiben. Karotten schälen und klein würfeln. Orange, Orangenschale und Karotten mit Ingwer, Zucker und Olivenöl pürieren, dann das Wasser hinzugeben und nochmal gut mixen. Dann die Masse in einem geeigneten Gefäß mehrere Stunden im Tiefkühler frieren lassen.

Avocado-Eis mit Schokolade und Minze

Zutaten für 4 Portionen eine Dose Kokosmilch

zwei reife Avocados

1,5 EL Zitronensaft

1 EL Agavendicksaft

eine Handvoll frische Minze

80 g Schokostückchen

Wer es gerne cremig mag, der sollte Eis mit Avocado probieren. Mit knackiger Schokolade und frischer Minze sorgt dieses Rezept für einen köstlichen Genuss.

Zubereitung: Kokosmilch - ungeschüttelt - öffnen, den oberen, festen Teil herauslöffeln und in eine Schüssel geben. Mit einem Handrührgerät schaumig schlagen und in eine Auflaufform geben. Die Avocados teilen, entkernen und zusammen mit Zitronensaft, Agavendicksaft und Minzblättern pürieren, bis eine cremige Masse entsteht. Die Avocado-Masse unter die schaumige Kokoscreme schlagen und Schokostückchen vorsichtig einrühren. Dann für mindestens drei Stunden in den Tiefkühler geben.