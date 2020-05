Die Frau am Grill Leckere Beilage: Fenchel in zwei Varianten Von Anja Auer

Die Grillsaison hat bereits begonnen - nicht nur für Fleischfans, auch für Vegetarier und andere Menschen, die gerne Gemüse dazu essen. Und es sind gerade die Beilagen, die aus dem Grillen ein Erlebnis machen. Deshalb kümmern wir uns heute darum, wie man Fenchel richtig grillt.

Woran erkennt man frischen Fenchel?

Zuerst einmal: Groß ist nicht immer gleich gut. Das gilt auch beim Fenchel. Wer im Supermarkt zu den größten Knollen greift, liegt nicht immer richtig. Großer Fenchel ist auch älterer Fenchel. Und dieser muss nicht, kann aber holzig sein. Zudem ist bei großem Fenchel auch immer ein großer Strunk enthalten.

Auf Nummer sicher geht, wer sich kleine bis mittlere Knollen kauft. Und achtet auf den Strunk: Ist dieser schon bräunlich und ausgedörrt, habt ihr es mit einem Exemplar zu tun, das schon länger liegt. Auch bräunliches Fenchelkraut am oberen Ende sagt uns: Finger weg. Dann an diesem Tag lieber auf Fenchel verzichten und sich für Zucchini oder anderes Gemüse entscheiden.

Zwei Varianten, Fenchel zu grillen

Zutaten 1 Fenchelknolle 2 EL Olivenöl Salz, Pfeffer

Zum einen kann man den Fenchel waschen, vierteln und mit Olivenöl eingepinselt bei mittlerer Hitze direkt über der Glut oder den Brennstäben des Gasgrills grillen. Dabei immer mal wieder wenden. Besonders lecker: vor dem Servieren ein wenig geriebenen Parmesan drüberstreuen. Wer möchte, gibt auch noch paar Spritzer Balsamico-Essig drüber.

Die zweite Möglichkeit ist, den Fenchel auf einer sogenannten Feuerplatte (auch Plancha genannt) zu grillen. Die gibt es als Grillzubehör zu kaufen. Man legt dabei die Eisenplatte auf den Grill und erhitzt sie. Ein Vorteil: Es gibt viele Plancha-Rezepte, bei denen man eher kleineres Grillgut auflegt, wie Garnelen, Minitomaten oder in Scheiben geschnittene Zwiebeln. Und dieses fällt einem dabei eben nicht durch den Rost.

Auch eine Variante: Fenchel in kleinen Stücken auf der Feuerplatte. (Foto: Matthias Würfl)

Man grillt bei dieser zweiten Variante keine Fenchel-Viertel, sondern schneidet das Gemüse vorher in mundgerechte Stücke. Der Vorteil: Zum einen ist die Grillzeit wesentlich kürzer - kleine Stücke benötigen weniger Zeit als große. Und zum anderen: Dieser Fenchel lässt sich wunderbar warm als Beilage oder kalt als Fenchelsalat servieren. Und er passt auch toll in einen Antipasti-Salat.

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitung auf dem Grillrost

Die Knolle waschen, das Kraut entfernen.

Den Fenchel vierteln und mit dem Olivenöl einpinseln.

Auf dem Grillrost bei direkter mittlerer Hitze bis zur erwünschten Konsistenz grillen, gleichmäßig von allen Seiten. Als Beilage oder Hauptspeise servieren.

Zubereitung auf der Grillplatte

Die Knolle waschen, das Kraut entfernen.

Den Fenchel halbieren oder vierteln und in kleine, mundgerechte Stücke schneiden. Dabei den Strunk entfernen.

Auf der Grillplatte bei mittlerer Hitze im erhitzen Olivenöl bis zur gewünschten Konsistenz grillen. Hierbei öfter wenden.

Mit klein gehacktem Fenchelkraut garniert als Beilage oder Hauptspeise servieren. Alternativ für Antipasti verwenden.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.