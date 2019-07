Tomaten, Auberginen, Zwiebeln und der Oregano - das klingt schon nach Sommer, Sonne und Italien - und schmeckt mit den leckeren Lammhackbällchen auch so. Annette Abt bringt passend zu den Sommerferien Urlaubsfreuden auf den Teller.

Melanzanata Parmiggiana mit orientalischen Lammhackbällchen - klingt allein das nicht schon so, als würde man sich direkt in den Urlaub begeben? Oder zurück in die Kindheit, in der Mama jeden Tag gekocht hat, mit frischen Zutaten vom Markt. Einfach, weil man selbstverständlich auf dem Markt einkaufen gegangen ist. Da war noch nichts bio oder nachhaltig, der Markt war auch nicht schick, es gab keinen Chai Latte "to go" und Rucola hieß noch Rauke. Da ging man hin, weil der Markt um die Ecke war, und zwar zum Schluss, weil die Marktverkäufer dann günstige Preise machten.

Wenn jetzt also die Tomaten, die Auberginen, Zwiebeln und der Oregano im Ofen vor sich hin brutzeln, ein leckerer Duft von der Küche bis ins Wohnzimmer zieht, dann ist das ein bisschen wie ein Ritt in die eigene Vergangenheit. Die Augen essen mit, sagt man, und Liebe geht durch den Magen. Aber zuerst ist die Nase dran, sie übernimmt den Hauptanteil an diesem olfaktorischen Spaziergang auf der Memorylane, denn Gerüche versetzen uns als Erstes in andere Zeiten, Zeitzonen und Zustände. Wenn ein Kunde im "Tafel & Schwafel" wie vor kurzem - als es "Melanzanata Parmiggiana" gab - zu mir sagt, dass es ihm geschmeckt hat "wie bei Muttern", dann ist das ein riesiges Kompliment. Ich wünsche Ihnen erst einmal herrliche Sommerferien, voller Düfte und neuer Erinnerungen! Und guten Appetit.

Zutaten 2 mittelgroße Strauchtomaten

3 mittelgroße Auberginen

getrocknete Oregano und Rosmarin

2 Zwiebeln

2 Dosen stückige Tomaten

2 Mozarellakugeln

125 Gramm geriebenen Parmesan

1 Bund frischen Basilikum

Olivenöl

Salz

Pfeffer

500 Gramm Lammhack

1 Bund Koriander

1 TL Raz al Hanout

1 TL rotes Paprikapulver

2 Knoblauchzehen

2 EL Semmelbrösel

Melanzanata Parmiggiana mit orientalischen Lammhackbällchen



4 Personen

Zeit: 40 Minuten



Zubereitung:

1 Zwiebel in kleine Würfel schneiden und anbraten.

2 Dosen Tomaten dazugeben sowie Oregano und Rosmarin.

Das Ganze 10 Minuten köcheln lassen.

Aubergine in fingerdicke Scheiben schneiden und in der Pfanne anbraten und

mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Feuerfeste Backform mit Olivenöl einreiben und wie folgt schichten:

Auberginenscheiben, Tomatensugo, Basilikum, Mozarellascheiben, Parmesan und

nochmal eine zweite Schicht drauf und mit dem Käse abschließen.

Anschliessend in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 15 Minuten.

Lammhackbällchen



1 Zwiebel in Würfel schneiden mit den kleingeschnittenen

Knoblauchzehen anbraten.

Beides mit den Gewürzen, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer unter die Fleischmasse

kneten und anschließend daraus kleine Lammhackpralinen formen.

Wenn der Auflauf fertig ist, die Bällchen in der Pfanne knusprig braten.