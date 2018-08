Leben

Die Frau am Grill: Süßes vom Rost - Apfelrosen mit Blätterteig

Von Anja Auer

Eine ordentliches Steak, irgendwas mit Schwein oder ein paar gestandene Würstchen - so stellt man sich das vor am Grill. Dabei gibt es doch unendliche Möglichkeiten, auch ganz zart an die Sache heranzugehen. Heute gibt's Süßes statt Saures.

Heute mal etwas ganz anderes, etwas Süßes. Etwas zum Angucken. Und natürlich zum Reinbeißen. Denn "Die Frau am Grill" kann auch verspielt! Die Dinger sind natürlich ein Hingucker. Aber: Sie sehen nicht nur toll aus, sondern schmecken auch noch sehr lecker. Saftig und fruchtig. Mein Kameramann meinte sogar, dass sie von der Konsistenz im Inneren an einen Apfelstrudel rankommen.

Zum ersten Mal habe ich diese Apfelrosen auf der Geburtstagsparty einer Freundin erblickt und mich sofort in sie verliebt. Ein wahnsinnig süßer Anblick! Und was noch dazukommt: süße Marmelade. Die Zubereitung ist auch überhaupt nicht kompliziert. Mit dieser Süßspeise vom Grill (klappt natürlich auch im Backofen) könnt ihr bei der nächsten Party sicherlich punkten. Und so gelingen die

Apfelrosen mit Blätterteig

Zutaten 600 g Blätterteig 6 Äpfel 1/2 Zitrone 1 Glas Erdbeermarmelade 1 EL Sonnenblumenöl 1 EL Puderzucker

Portionen: 12

Vorbereitungszeit: 45 Minuten

Kochzeit: 30 Minuten

Wartezeit: keine

Zubereitung

Die Äpfel im Ganzen mit Schale bis zum Kernhaus in feine Scheiben schneiden oder hobeln und mit Zitronensaft beträufeln. Den Blätterteig dünn ausrollen und in circa 10 Zentimeter breite und etwa 20 bis 30 Zentimeter lange Streifen schneiden. Die Streifen auf der ganzen Fläche mit etwas Marmelade bestreichen.

Nun die Apfelscheiben fächerartig auf die mit Marmelade bestrichenen Streifen legen. Dabei sollten die Apfelscheiben nach oben hin etwas über den Rand des Streifens hinausragen. Den Streifen von unten nach oben bis zur Hälfte einschlagen. Anschließend rollt man die Teigstreifen einzeln vorsichtig zusammen und bringt sie somit in Form einer Rosenblüte.

Die Muffinsform mit Sonnenblumenöl auspinseln. Die Apfelrosen in die Vertiefungen der Muffinsform setzen und bei circa 180 bis 200 Grad am Grill auf der indirekten Hitze oder im Backofen 20 bis 30 Minuten, je nach Größe, backen. Die Apfelrosen vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.

Wer es genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf YouTube anschauen oder ihren Blog lesen.

Quelle: n-tv.de