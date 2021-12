"Aloha Heja He" wird zum Hit Achim Reichel feiert Überraschungserfolg in China

Vor 30 Jahren erobert Achim Reichel mit dem Seemannslied "Aloha Heja He" die deutschen Charts. Dass der Song derzeit in China durch die Decke geht, kann der Sänger zunächst selbst nicht glauben. Dahinter steckt ein Trend auf der Videoplattform Tiktok.

Musiker Achim Reichel hat mit seinem Song "Aloha Heja He" einen überraschenden Hit in China gelandet. 30 Jahre nach der Veröffentlichung ist der Shanty-Song dort die Nummer 1 bei der Musikerkennungsapp Shazam. "Ich dachte, ich träume", sagte der 77-jährige Reichel im NDR-Radio, als ihm seine Plattenfirma zu dem Erfolg gratulierte.

Dahinter stecke jedoch keine Kampagne oder Marketing-Strategie: "Das hat das Lied ganz allein geschafft", freute sich der Sänger. Verantwortlich für die Beliebtheit des Songs dürfte vor allem die chinesische Version der Kurzvideo-Plattform Tiktok sein, auf der sich der Schlager zuletzt rasant verbreitete.

TikTok-Star "Klassenkamerad Zhang" mit mehr als 16 Millionen Followern veröffentlichte dort erstmals im Oktober ein Video, in dem er das Lied als Hintergrundmusik nutzte. Seitdem baute er den Song in weiteren Videos ein, die millionenfach geschaut wurden. Auch zahlreiche andere Tiktok-Nutzer verwendeten das Lied in ihren Kurzvideos.

Neugierige Nutzer von Douyin, wie Tiktok in China heißt, dürften Shazam genutzt haben, um mehr über die beliebte Hintergrundmusik in Erfahrung zu bringen, womit sich die Top-Position erklären lässt. In anderen chinesischen Musikcharts ist "Aloha Heja He" dagegen bislang nicht auf den vorderen Plätzen zu finden.