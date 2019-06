Er liebt sie so sehr, dass er niemals ohne sie sein will. Deswegen beschließen Alice Cooper und seine Ehefrau, einander nicht zu überleben. Was Normalsterblichen morbide vorkommen mag, ist für das berühmte Paar der absolute Liebesbeweis.

Wenn man jemanden liebt, neigt man schon mal da zu, der anderen Person die Welt zu versprechen. Man schwört einander ewige Treue, gelobt, auch in schlechten Zeiten für den jeweils anderen da zu sein. Doch Alice Cooper und seine Ehefrau Sheryl Goddard legen noch eine gehörige Schippe drauf. In einem Interview erzählte der 71-jährige Musiker nun von einem Todespakt, den er mit seiner Gattin beschlossen habe. "Wir werden gemeinsam gehen", sagte Cooper der britischen Zeitung "The Mirror". "Niemals wird einer von uns den anderen überleben." Goddard wird an der Stelle nicht zitiert.

"Ich könnte ohne sie nicht leben", soll Cooper dem Blatt gegenüber gesagt haben. "Wir haben immer gesagt, dass es keine Zeit geben wird, in der einer von uns um den anderen trauert. Wann auch immer es passiert, werden wir gemeinsam gehen." Cooper und Goddard sind bereits seit Jahrzehnten verheiratet. Das Paar kommt auf bislang 43 Ehejahre. Goddard ist 61 Jahre alt, also zehn Jahre jünger als ihr berühmter Ehemann.

"Sie ist meine beste Freundin"

Was für andere morbide klingen mag, ist für Cooper offenbar ein wichtiger Liebesbeweis. "Man würde ja immer denken, die Leute wollen ihre Frauen loswerden, aber sie ist meine beste Freundin", erklärte er gegenüber "The Mirror" die extreme Abmachung, sollte einer der beiden Eheleute sterben. "Es ist nicht möglich, dass wir einander überleben."

Derzeit scheinen sich Cooper, der mit bürgerlichem Namen Vincent Furnier heißt, und seine Frau Goddard jedenfalls noch keine Sorgen um die Einhaltung ihres gemeinsamen Pakts machen zu müssen. Soweit bekannt sind beide bei guter Gesundheit. Cooper war zuletzt als Pontius Pilatus in einer Fernsehaufzeichnung des Musicals "Jesus Christ Superstar" zu sehen. Außerdem veröffentlichte er mit seinen Bandkollegen Johnny Depp und Joe Perry ein zweites Album der "Hollywood Vampires".