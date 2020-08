Ihre Covid-19-Erkrankung verläuft schwerer als in anderen Fällen: Alyssa Milano kann nicht atmen, ist auf eine Sauerstoffmaske angewiesen und verliert massiv an Gewicht. Auch vier Monate nach ihrer Corona-Infektion hat die Schauspielerin noch mit Symptomen zu kämpfen, wie sie in einem schockierenden Video zeigt.

Vor wenigen Tagen gab Alyssa Milano via Instagram bekannt, sich vor vier Monaten mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Die US-Schauspielerin postete ein Selfie aus dem April, auf dem sie mit einer Sauerstoffmaske zu sehen ist. Sie sei niemals zuvor so krank gewesen, kommentierte sie die Aufnahme.

"Alles tat weh. Geruchsverlust. Es fühlte sich an, als würde ein Elefant auf meiner Brust sitzen. Ich konnte nicht atmen. Ich konnte kein Essen bei mir behalten. Ich habe neun Pfund in zwei Wochen verloren. Ich war verwirrt. Leichtes Fieber. Und die Kopfschmerzen waren schrecklich. Ich hatte im Grunde jedes Covid-Symptom", schrieb sie weiter.

"Bitte nehmt es ernst"

Auch jetzt, vier Monate nach ihrer Erkrankung, scheint die 47-Jährige noch mit den Nebenwirkungen zu kämpfen. Sie leidet unter starkem Haarausfall. Das beweist ein Video, das sie nun ebenfalls bei Instagram teilte. Vor laufender Kamera zeigt Milano ihren Fans, wie viele Haare sie beim Bürsten verliert.

Die Schauspielerin scheint gerade aus der Dusche gestiegen zu sein. Sie ist ungeschminkt, ihre Haare liegen zunächst nass über ihre linke Schulter, sie trägt einen bauen Bademantel. Nach wenigen Bürstenstrichen hält sie ein ganzes Haarbüschel in der Hand. "Ich wollte euch nur zeigen, was Covid-19 mit euren Haaren macht. Bitte nehmt es ernst", sagt und schreibt Milano zu dem eineinhalbminütigen Clip. "Tragt eine verdammte Maske", appelliert sie an ihre Follower.

Die Mutter zweier Kinder hatte ihre Corona-Erkrankung Anfang August öffentlich gemacht. In dem ausführlichen Post machte sie neben der Aufzählung ihrer Symptome auch auf das "fehlerhafte" Testsystem aufmerksam. Sie sei zweimal negativ getestet worden, ehe sie das eindeutige Ergebnis erhielt. Sie wolle nun mit einer Plasma-Spende anderen Betroffenen helfen.