Voll auf die 12: Amber Rose bittet zum Schlampenmarsch

Sieben Jahre ist es her, dass im kanadischen Toronto erstmals Frauen zu einem "SlutWalk" auf die Straße gingen. Zur Speerspitze der Bewegung gehört seither Amber Rose. Nun lädt sie zum Marsch 2018 ein - in expliziten Posen.

Auslöser war 2011 die Rede eines Polizeibeamten vor Studierenden an der Universität im kanadischen Toronto. Darin riet der Ordnungshüter Frauen, sich nicht wie "Schlampen" zu kleiden, um nicht Opfer von sexuellen Übergriffen zu werden.

Die Empörung über diese Verdrehung der Täter- und Opfer-Perspektive war groß. So groß, dass sich mehrere Tausend Frauen zu einer Demonstration zusammenfanden - unter dem Motto "SlutWalk" ("Schlampenmarsch").

Die Aktion wurde bald weltweit nachgeahmt. Auch in Berlin gingen noch 2011 Frauen auf die Straße, um für ihre Selbstbestimmung einzutreten. Eine, die sich seit den Ereignissen in Toronto mit an die Spitze der Bewegung gestellt hat, ist US-Model Amber Rose. Seit mehreren Jahren veranstaltet sie mittlerweile in Los Angeles den "Amber Rose SlutWalk". So auch 2018. Am 6. Oktober ist es wieder mal soweit.

Ring frei!

Auf ihrer Instagram-Seite rührt die 34-Jährige deshalb schon einmal kräftig die Werbetrommel für die Veranstaltung. Und das, versteht sich, in reichlich eindeutigen Posen. So hat sich Rose für den Kampf um ihre Rechte zwar die Boxhandschuhe übergestreift. Ansonsten jedoch zeigt sie sich oben ohne.

Auf der Internet-Seite zum "Amber Rose SlutWalk" sind die Forderungen des Models und seiner Mitstreiterinnen nachzulesen: "Keine sexuelle Gewalt mehr, kein Beschuldigen der Opfer mehr, keine Herabwürdigungen mehr, keine Geschlechterungleichheit mehr."

Amber Rose begann ihre Karriere als Tänzerin, ehe sie diverse Model-Jobs übernahm. Nach einer Beziehung mit Kanye West, dem heutigen Ehemann von Kim Kardashian, heiratete sie 2013 den Rapper Wiz Khalifa, mit dem sie auch einen Sohn hat. Nur ein Jahr später reichte sie jedoch die Scheidung von ihm ein.

