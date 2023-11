"I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens", singt Fools-Garden-Frontmann Peter Freudenthaler in "Lemon Tree". Nun scheint sich das Warten gelohnt zu haben und etwas passiert zu sein, sodass er nicht länger nur herumhängen muss: Er und ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh sind ein Paar.

Von dieser Liebe hat die Öffentlichkeit bislang kaum Notiz genommen: "Volle Kanne"-Moderatorin Andrea Ballschuh und der Sänger der Band Fools Garden, Peter Freudenthaler, sind zusammen. Und das sogar bereits seit vier Jahren, wie nun die "Bild"-Zeitung berichtet.

Demnach lernten sich die beiden kurz vor der Corona-Pandemie auf einem Event kennen, bei dem beide beruflich zu tun hatten - sie als Moderatorin, er als Musiker. "Wir kamen danach ins Gespräch und waren uns sehr sympathisch", sagt Ballschuh der Zeitung.

Schon beim ersten Treffen habe es sie beeindruckt, dass er "so ein positiver, rücksichtsvoller, wertschätzender und höflicher Mensch" sei, schwärmt die 51-Jährige weiter von dem "Lemon Tree"-Interpreten. "Er denkt an andere und tut viel dafür, dass es ihnen gut geht. Er hat Verständnis dafür, dass ich viel arbeite und er liebt mich so, wie ich bin. Er hat noch nie versucht, mich zu ändern", fügt Ballschuh hinzu und lobt dabei insbesondere auch den Humor des 60-Jährigen.

Bisher wohne das Paar noch nicht zusammen, heißt es weiter in dem Bericht. Die beiden pendelten stattdessen zwischen ihrem Wohnort Mainz und Freudenthalers Zuhause im baden-württembergischen Pforzheim.

Funktionierendes Patchwork

Fools Garden auf RTL+ Musik (Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress) Auf der Suche nach Musik von Fools Garden? Songs, Alben und Infos der Band gibt es auf RTL+ Musik.

Ballschuh hatte sich 2017 von ihrem Mann Jem Atai getrennt, nach zehn gemeinsamen Jahren. Kontakt hält das Ex-Paar aber auch wegen der gemeinsamen Tochter weiterhin. Auch Freudenthaler hat zwei Töchter und einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Das Patchwork-System funktioniere gut, erklärt die Moderatorin: "Wir verstehen uns alle prima! Jem und Peter haben sich schon kennengelernt, richten einander immer Grüße aus."

Ballschuh kennen viele TV-Zuschauer vor allem als Teil des Moderationsteams der ZDF-Sendung "Volle Kanne", dem sie seit 2003 mit Unterbrechungen angehört. Aber auch in anderen Formaten des Mainzer Senders wie "leute heute", "hallo deutschland" oder "drehscheibe" schlüpft sie immer mal wieder in die Moderatorinnenrolle.

Freudenthaler wiederum ist Gründungsmitglied der 1991 ins Leben gerufenen Band Fools Garden. Die Gruppe landete mit "Lemon Tree" Mitte der 90er-Jahre einen Nummer-1-Hit, ging danach aber als One-Hit-Wonder in die Musikgeschichte ein.