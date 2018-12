Er war einer der prominentesten Schriftsteller Israels: Amos Oz. Nun ist er im Alter von 79 Jahren gestorben.

Der vielfach ausgezeichnete israelische Schriftsteller Amos Oz ist tot. Dies erklärte seine Tochter auf Twitter. Auch die israelische Botschaft in Berlin bestätigte den Tod des Autors.Oz wurde 79 Jahre alt.

Oz hat zahlreiche Romane und Erzählungen veröffentlicht, seine Werke wurden in Dutzende Sprachen übersetzt. Unter anderem verfasste er "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis" und "Judas". Oz erhielt zahlreiche Preise, unter anderem 2014 den Siegfried-Lenz-Preis und 1992 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Viele seiner Werke befassten sich mit dem Leben im Kibbuz.

Oz war seit 1967 ein Befürworter der "Zwei-Staaten-Lösung". Außerdem unterstützte er die israelische Friedensbewegung und wandte sich gegen zahlreiche Militäroperationen im Libanon und im Gaza-Streifen.

Oz wurde 1939 in Jerusalem geboren und lebte zeitweise in einem Kibbuz auf. Schon während seines Literatur- und Philosophiestudiums Anfang der 1960er Jahre veröffentlichte er seine ersten Kurzgeschichten. Von 1987 bis 2005 arbeitete er als Professor für hebräische Literatur in Be'er Scheva.