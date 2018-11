Unterhaltung

"Er hat mich unterstützt": Avril Lavigne dankt Ex-Mann Chad Kroeger

Anfang 2019 erscheint ein neues Album von Avril Lavigne. Jetzt spricht die kanadische Sängerin von Hits wie "Complicated" über die schwierige Rückkehr ins Studio. Ihr Dank gilt dabei vor allem ihrem Ex.

2013 veröffentlichte Avril Lavigne ihr letztes Album, Ende des Sommers dann kam mit "Head Above Water" ein erstes frisches Lebenszeichen von der 34-Jährigen. Vor allem wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung war es so lange still um die Kanadierin. Anfang des kommenden Jahres nun legt sie mit einem Album nach und verrät vorab, wer ihr in der schwierigen Zeit zur Seite stand.

"In der Vergangenheit war es oft so, dass es alles sehr schnell gehen musste. Es war große Hektik im Studio. Diesmal hatte ich sehr viel Zeit, die Songs in Ruhe entstehen zu lassen. Das tut der Musik auf jeden Fall gut", sagte Lavigne.

"Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft"

Mehr zum Thema 20.09.18 Kopf über Wasser Avril Lavigne nach langer Krankheit zurück

Bei den Aufnahmen der ersten beiden Songs, "Head Above Water" und "Warrior", stand ihr Ex-Mann, der Nickelback-Frontmann Chad Kroeger, als Produzent mit im Studio. "Ich war damals noch nicht wirklich bereit, zu arbeiten und zu singen, und er hat mich dabei unterstützt. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft."

Lavigne wurde in den 2000ern mit Songs wie "Complicated" und "Girlfriend" bekannt. 2015 berichtete sie in US-Medien von ihrer schweren Erkrankung, die vermutlich durch einen Zeckenbiss ausgelöst worden war und sie monatelang ans Bett fesselte. Kurze Zeit später gab Lavigne die Trennung von Kroeger bekannt, mit dem sie seit 2013 verheiratet war.

Quelle: n-tv.de