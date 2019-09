Endlich haben alle, was sie wollten: Prinz Harry und Herzogin Meghan nehmen Baby Archie zu einem öffentlichen Termin mit. Dort stiehlt der kleine Royal den Erwachsenen mühelos die Show.

Mit diesem Auftritt haben Prinz Harry und Herzogin Meghan den Fans der britischen Königsfamilie ein besonderes Geschenk gemacht: Am dritten Tag ihrer Südafrika-Reise zeigte sich das Paar endlich gemeinsam mit Baby Archie. Zu dritt besuchten sie Erzbischof Desmond Tutu und seine Tochter Thandeka Tutu-Gxashe. Ihr vier Monate alter Sohn wickelte dabei alle Anwesenden um den Finger.

Bei dem Zusammentreffen des royalen Paars mit dem Friedensnobelpreisträger Tutu in Kapstadt stand schnell fest, dass Baby Archie im Mittelpunkt stehen wird. Gut gelaunt und wenig kamerascheu verfolgte er auf dem Schoß seiner Mutter das Geschehen. Er trug eine weiß-blau gestreifte Latzhose, ein weißes Langarm-Shirt und weiße Socken.

Archie bereits ein Medien-Profi

"Er ist bereits an Kameras gewöhnt", soll der 35-jährige Prinz Harry laut "The Sun" bei dem Treffen erklärt haben. Tutus Tochter Thandeka Tutu-Gxashe soll sich dann an Archie und seine 38-jährige Mutter gewandt und gescherzt haben: "Du magst die Frauen. Er wird ein Frauenheld werden."

Laut dem offiziellen Instagram-Account des Herzogs und der Herzogin von Sussex wollte das Paar bei dem Gespräch mehr über Tutus Organisation The Tutu and Leah Legacy Foundation erfahren, die ein globales Bewusstsein für kritische Themen in der Welt schaffen möchte.

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie sind von 23. September bis 2. Oktober im südlichen Afrika unterwegs. Das Baby war zuvor nur beim Aussteigen aus dem Flieger kurz zu sehen. Wie "The Sun" berichtet, wird Herzogin Meghan nun zwei Termine in Kapstadt alleine absolvieren, während ihr Ehemann nach Botswana aufbricht.