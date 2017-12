Unterhaltung

Adam ohne Eva: Bastian Yotta ist wieder solo

Nackt unter Palmen war es es noch die ganz große Liebe. Nun kommt heraus: Das "Adam sucht Eva"-Traumpaar Bastian Yotta und Natalia Osada hat sich schon wieder getrennt. Und Selfmade-Millionär Yotta analysiert messerscharf, woran es gescheitert ist.

Auf der Nacktinsel waren sie noch das Traumpaar, doch nun hat es sich ausgeliebt. Die "Adam und Eva"-Stars Bastian Yotta und Natalia Osada haben sich getrennt, darüber berichtet unter anderem die "Bild"-Zeitung. Offenbar war es also doch nicht die ganz große Liebe.

In der vierten Staffel der RTL-Nacktshow "Adam sucht Eva" hatten sich der Protz-Millionär und das TV-Sternchen ineinander verliebt. Sogar von den anderen Kandidaten wurden sie zum Siegerpaar gekürt.

In der Show hatte der 41-Jährige noch verkündet: "Ich glaube wieder an die Liebe." Doch nach der Sendung kamen sich die beiden offenbar nicht mehr näher. Die Fernbeziehung soll schuld gewesen sein. Noch nicht mal zum Geburtstag am 4. Dezember besuchte die 27-Jährige ihren Liebsten in L.A. Stattdessen saß sie noch einen Tag vorher lieber im Publikum der TV-Live-Show "2017! Menschen, Bilder, Emotionen".

Das konnte der Yotta natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Seinen Fans erklärte er prompt auf Facebook: "Eine Distanz ist für mich schwierig, ich brauche jemanden, der bei mir ist." Dabei wollte die Kölnerin doch nach L.A. ziehen. Aber offenbar hat sie es sich anders überlegt.

Die Blondine soll ein Problem damit gehabt haben, dass sich Bastian Yotta ständig auf seinem Instagram-Account mit anderen Frauen brüstete. Ein Foto von ihm und Natalia sucht man indes vergebens. Vielleicht hat die Blondine also die Notbremse gezogen. Ein Statement von ihr gibt es bislang nicht.

Quelle: n-tv.de