"Esszimmerrenovierung": Bauer Uwe kriegt die Zähne schön

Landwirt Uwe Abel gehört zu den Kult-Protagonisten von "Bauer sucht Frau". Zum einen, weil er mit seiner Iris in der Kuppelshow tatsächlich die große Liebe gefunden hat. Zum anderen wegen seiner unverwechselbaren Erscheinung. Doch an der wird nun gefeilt.

Stefan Raab hat es getan. Cristiano Ronaldo auch. Und Matthias Mangiapane sowieso. Weshalb also sollte sich nicht auch der "sanfte Schweinebauer" Uwe Abel die Kauleiste richten lassen?

Schließlich ist der Landwirt, der 2011 in der siebten Staffel der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" mitwirkte, von Natur aus nicht gerade mit dem allerschönsten Zahnpasta-Lächeln gesegnet. Und auch mit seiner großen Nase haderte der 48-Jährige in der Vergangenheit.

Ja, als er mit seiner Frau Iris in diesem Jahr das "Sommerhaus der Stars" bezog, brach er dort wegen seines Aussehens sogar in Tränen aus. "Ich möchte nicht auf meine Nase und meine Zähne reduziert werden, sondern als ein normaler, durchschnittlicher Mann hier aus dem Haus gehen", klagte der Bauer da. Und: "Es war so, dass in meiner Schulzeit sehr viel über meine Nase gelästert wurde ... Und ich mich deshalb entschlossen habe, keine Kinder zu kriegen."

"Panische Angst"

Nun gut, mit der Nase muss er wohl weiter leben. Aber zumindest was seine Beißerchen betrifft, hat sich Abel nun entschieden, das Problem bei einem Zahnarzt anzugehen. Und das, obwohl Iris im "Sommerhaus" noch erklärt hatte: "Uwe hat ja panische Angst vorm Zahnarzt, wirklich panische Angst, und hat da auch wirklich traumatische Erlebnisse gehabt."

Seine Angst hat Abel nun überwunden, wohl auch, weil Entzündungen in seinem Mund den Gang zum Zahnarzt mittlerweile unausweichlich machen. Dabei wird es mit ein bisschen Bohren, Schleifen und Polieren nicht getan sein. Wie er in einem Video auf der Instagram-Seite seiner Frau verrät, muss sich der Bauer auf einen drastischen Eingriff gefasst machen: "Heute ist der Tag, an dem ich ganz mutig zum Zahnarzt fahre und mir über ein Dutzend Zähne gezogen werden. Dann schauen wir mal, wie ich heute Abend mit der vorübergehenden Prothese aussehen werde", erklärt er.

"Ganz stolz auf meinen Schatz"

Natürlich habe er "ein bisschen Bammel", räumt Abel ein. Schließlich bekomme er sogar eine Vollnarkose. Vielleicht hilft ihm der Humor seiner Frau ja über das Schlimmste hinweg. Sie scherzt bei Instagram: "Ich bin ganz stolz auf meinen Schatz. Heute geht's an die Esszimmerrenovierung."

Uwe und Iris hatten sich tatsächlich bei "Bauer sucht Frau" kennen- und lieben gelernt. Sie gab für ihn ihr Leben in München auf und zog auf seinen Hof im niedersächsischen Dötlingen. 2013 heirateten die beiden. Das "Sommerhaus der Stars" verließen sie im August als Sieger.

Quelle: n-tv.de