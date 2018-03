Unterhaltung

Stefan Raab, bist du es?: Matthias Mangiapane hat die Zähne schön

Matthias ... wer? Manch einer mag sich fragen, was denn dieses Mangiapane für ein Brot sei. Doch nicht zuletzt die Dschungelcamp-Gucker wissen natürlich, um wen es sich handelt. Und sie kennen seine Kauleiste. Bisher. Mangiapane hat da was machen lassen.

Ja, wir vermissen Stefan Raab wirklich im deutschen Fernsehen. Doch zumindest ein Hauch seiner Aura könnte demnächst durch das eine oder andere Reality-TV-Format wehen. Zu verdanken haben wir das Matthias Mangiapane. Der war nämlich offenbar beim Zahnarzt - und hat nun ein wunderschönes Stefan-Raab-Gedächtnis-Gebiss.

Woher wir das wissen? Na, von Mangiapanes Instagram-Account. Dort postete er in den vergangenen Tagen diverse Fotos, auf denen er derart mit seinem renovierten Mund in die Kamera lächelt, dass Zuschauer von "Hot oder Schrott - Die Allestester", vom "Sommerhaus der Stars" oder des Dschungelcamps glatt vom Stuhl fallen könnten. Schließlich zählte zu Mangiapanes Markenzeichen bis dato nicht zuletzt seine dann doch eher asymmetrische Zahnreihe.

Kein Kommentar

Seine jüngst geposteten Bilder zeigen Mangiapane unter anderem beim Ausflug mit seinem Lebensgefährten Hubert Fella, beim Besuch einer Freundin in Erfurt oder mit Nico Schwanz, Melanie Müller und Micaela Schäfer bei einer Charity-Veranstaltung für "Ein Herz für Kinder". In den Kommentaren dazu verliert der 34-Jährige über seine neue Kauleiste jedoch kein Wort.

Aber zumindest können wir zeitlich ungefähr einordnen, wann sich Mangiapane den Künsten eines Dentalspezialisten hingegeben haben muss. Auf Fotos, die ihn am 3. März bei einem Auftritt bei "Sonnenklar TV" zeigen, hat er schließlich noch seine alten Zähne. Der erste Schnappschuss, auf dem sich der gebürtige Hesse dann mit runderneuertem Gebiss präsentiert, entstand am 23. März bei der Musical-Premiere von "Grease" in Düsseldorf.

Was wohl Hubert Fella zum neuen Strahlen seines Schatzes sagt? Ihm muss es ja vor allem gefallen. Erst recht, seit er seiner besseren Hälfte im Dschungelcamp via Brief einen Heiratsantrag zukommen ließ. Einen Antrag, der seit Mangiapanes Auszug aus der Show am 2. Februar bislang übrigens - nach allem, was wir wissen - noch folgenlos geblieben ist. Das war vielleicht aber auch ganz gut so. Schließlich kann Mangiapane jetzt einfach noch viel schöner "Ja" sagen.

Quelle: n-tv.de