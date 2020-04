Bei "Let's Dance" liegt was in der Luft

Was ist Liebe, Laura Müller? Bei "Let's Dance" liegt was in der Luft

"Let's Dance" geht in die sechste Runde. "Love is in the air", lautet dabei das ganz spezielle Motto. Vorab haben die Kandidaten schon mal verraten, was ihnen Liebe bedeutet. Eine wird ziemlich explizit - und das ist nicht Laura Müller.

"Love is in the air": "Let's Dance" steht am Freitagabend (20.15 Uhr, RTL) ganz im Zeichen des schönsten Gefühls der Welt. Was die Kandidaten und ihre Tanzpartner mit dem Begriff Liebe verbinden, haben sie vorab schon mal auf Instagram verraten.

Für "Ninja Warrior Germany"-Sieger Moritz Hans bedeutet Liebe "vollstes Vertrauen und auf jeden Fall ganz, ganz viel Hingabe" - ob das Publikum diese auch auf der Tanzfläche zu sehen bekommt? Für Comedian Ilka Bessin alias "Cindy aus Marzahn" ist dagegen eines ganz klar: "Liebe darf nicht wehtun." Und Profitänzerin Kathrin Menzinger antwortet kitschig: "Liebe ist der erste Gedanke nach dem Aufwachen und der letzte vor dem Schlafen gehen."

Die schwer verliebte Laura Müller kommt direkt ins Schwärmen: Liebe sei "das größte Gefühl", erklärt sie und umklammert dabei ein rotes Plüschherz. Natürlich denke sie dabei sofort an ihren Freund Michael Wendler, dem sie kurzerhand ein Küsschen in die Kamera sendet. TV-Moderatorin Ulrike von der Groeben spricht hingegen aus, was sich die anderen Kandidaten vielleicht gedacht haben, aber nicht auszusprechen wagten: "Ein bisschen Sex gehört auch dazu."

Das Spektrum der Liebe

Für die sechste Mottoshow bringen die Promis das gesamte emotionale Spektrum der Liebe aufs Parkett - vom ersten Kuss bis zum ersten Trennungsschmerz: Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató zeigen etwa einen Quickstep zu "Liebeskummer lohnt sich nicht" von Siw Malmqwist. Von der Groeben und Valentin Lusin gehen beim Slowfox zu "Ich liebe das Leben" von Vicky Leandros auf Tuchfühlung.

Etwas dynamischer verspricht dagegen die Performance von Sänger Luca Hänni und Christina Luft zu werden. Sie versuchen sich zur Rock-Hymne "I Was Made For Lovin' You" von Kiss am Paso Doble, während Laura Müller und Christian Polanc einen Jive zu "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze wagen.

"Let's Dance" läuft freitags ab 20.15 Uhr bei RTL und ist auch bei TVNOW abrufbar. Weitere Informationen zur Sendung gibt es auch bei RTL.de.