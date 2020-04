Auch Topmodels müssen wegen der Corona-Krise gerade auf Fotoshootings und Laufstegauftritte verzichten. Zum Glück aber gibt es ja die sozialen Medien, in denen sie sich in ihrer vollen Schönheit präsentieren können. So auch Bella Hadid, die alles, nur nicht ihre neue Jacke auszieht.

In Zeiten von Corona macht die Langeweile erfinderisch. Die einen drehen kuriose TikTok-Videos, wieder andere rutschen auf dem Teppich die heimische Treppe hinab. Und was macht ein echtes Supermodel? Genau, Fotos. Und zwar von sich selbst. Wie gut sich Bella Hadid auch allein in Szene setzen kann, zeigen ihre neuesten Bilder.

Insgesamt gibt es drei Posts mit ganzen elf Fotos der 23-Jährigen, auf denen sie immer wieder eine auffällige gelbe Jacke trägt. Die mag zunächst vom Wesentlichen ablenken, doch schnell erkennt der geübte Betrachter, dass Gigi Hadids Schwestern darunter nichts weiter trägt. Auf fast allen Fotos blitzt also ihr Brustansatz hervor, und dieser Anblick ist wohl eine gelungene Abwechslung zu all den tragischen Corona-Nachrichten, die das Internet sonst so fluten.

"Ein Mädchen und seine Lieblingsjacke"

Das Ganze nennt Hadid dann auch "Ein Mädchen und seine Lieblingsjacke - eine Serie", und mal sieht man sie sich auf dem Bett rekeln, dann wieder hat sie ihr Mobiltelefon in der Hand oder lächelt einfach so keck in die Kamera. Wer die Fotos gemacht hat, lässt die brünette Schönheit allerdings offen.

Derzeit ist das Supermodel - zumindest offiziell - Single. Vorher war sie mit dem Musiker The Weeknd liiert, doch ging diese Beziehung in die Brüche. Die zwei lernten sich im April 2015 kennen, als sie gemeinsam an dem Albumcover des Sängers arbeiteten. Einen Monat später wurde die Beziehung bekannt gemacht. Darauf folgten mehrere Trennungen, aber auch immer wieder Versöhnungen. Nach vier Jahren On-Off-Beziehung machte das Paar im August das endgültige Aus öffentlich. Beim Anblick ihrer neuesten Bilder dürfte The Weeknd darüber womöglich doch noch mal ein Tränchen verdrücken.