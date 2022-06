Der lang ersehnte Tag ist da: Beyoncé veröffentlicht einen neuen Song und ihre Fans sind vom ersten Moment an verliebt. Mit "Break My Soul" lässt die Sängerin vor allem ihre LGBTQ-Fans feiern - so zumindest die These im Netz.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat Beyoncé eine langersehnte neue Single mit dem Namen "Break My Soul" veröffentlicht. Bereits am Vortag kündigte die Sängerin den Release des Songs mit einer kryptischen Instagram-Bio an. Auf Youtube erreichte das Lyric-Video nach wenigen Stunden bereits rund zwei Millionen Klicks. Auch in den Top Ten der deutschen Trends befindet sich der Clip. Doch wie finden die Fans den Dance-Track mit Rap-Elementen?

Auf Twitter trendet der Hashtag "#BreakMySoul" seit Release des Liedes. Während zahlreiche Streaming-Dienste auf der Kurznachrichtenplattform bereits Werbung für Beyoncé schalten, loben Fans den neuen Hit in den höchsten Tönen. Der knapp fünfminütige Song mit seinen Electro- und Gospeleinflüssen kommt so gut an, dass schon kurz nach Veröffentlichung bei Dragshows dazu getanzt wird, wie ein Twitter-User mit einem Video zeigt.

"Du wirst meine Seele nicht brechen"

Vor allem Mitglieder der LGBTQ+-Community feiern den Song in den sozialen Medien. Sie sind sich sicher, dass Beyoncé den Song absichtlich im Pride Month veröffentlicht hat. Zudem ist es der sechste Song auf ihrem Album, wie ein Nutzer zeigt. Der Pride Month ist der sechste Monat des Jahres. "Sie schreit förmlich 'LGBT-Rechte'", schreibt er dazu. In den Lyrics singt die 40-Jährige "You won't break my soul", was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Du wirst meine Seele nicht brechen".

Auch Promis äußerten sich zum Single-Release. "Pose"-Darsteller Johnny Sibilly teilte ein Video von sich, in dem er vor homophoben Demonstranten am Rande einer Pride-Party tanzt. Im Hintergrund läuft "Break My Soul". "Ich musste es einfach tun", schreibt er dazu.

Auf "Break My Soul" soll ein neues Studioalbum von Beyoncé folgen. Streaming-Dienste wie Spotify kündigten "Renaissance" für den 29. Juli an.