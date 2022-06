Der Countdown beginnt: Nach sechs langen Jahren müssen die Fans von Beyoncé nicht mehr lange warten. Bereits im Juli soll ihr neues Album "Renaissance" mit 16 neuen Tracks erscheinen - und das könnte sogar nur der erste Teil sein.

Beyoncé meldet sich offenbar mit neuer Musik zurück. Die Musikerin hat ein Comeback-Projekt mit dem Titel "Renaissance" angekündigt. Das neue Album soll bereits am 29. Juli erscheinen. Offenbar dürfen sich Fans auch noch auf eine Zugabe freuen, die Sängerin spricht in ihrer Instagram-Bio von "Act I".

Auch Musikplattformen wie Spotify, Apple Music und Tidal bestätigten die Nachricht in den sozialen Medien. Laut der Apple Music-Liste wird das Album aus 16 Liedern bestehen. "Der Countdown hat offiziell begonnen. Beyoncé ist zurück am 29. Juli #RENAISSANCE", heißt es beim Twitter-Account von Spotify.

Letztes Studioalbum vor sechs Jahren

Beyoncé veröffentlichte ihr sechstes Studioalbum, "Lemonade", im April 2016. Vor kurzem hatte sie ihre Profilbilder von all ihren Social-Media-Kanälen entfernt, was ihre Fans bereits zu Spekulationen anregte. Nun können sie sich nach sechs Jahren auf neue Musik freuen.

Ganz auf die Musik von Beyoncé mussten ihre Fans aber nicht verzichten. Seit "Lemonade" hat sie auch ein gemeinsames Album mit Jay-Z, "Everything Is Love", im Jahr 2018 veröffentlicht. 2019 erschien von ihr "The Lion King: The Gift", den Soundtrack für Disneys animierte Neuverfilmung von "The Lion King". Im November 2021 veröffentlichte sie eine Single, "Be Alive", für den Soundtrack des Films "King Richard".

Schon seit letztem Jahr warten ihre Fans geduldig auf neue Musik. Im Interview mit dem US-Magazin "Harper's Bazaar" erzählte sie, dass sie wieder an neuer Musik arbeitet: "Nach all der Isolation und Ungerechtigkeit im letzten Jahr glaube ich, dass wir alle bereit sind, auszubrechen, zu reisen, zu lieben und wieder zu lachen", sagte sie. "Ich spüre, dass eine Renaissance im Entstehen begriffen ist, und ich möchte auf jede erdenkliche Weise dazu beitragen, diese Flucht zu fördern. Ich bin seit eineinhalb Jahren im Studio."