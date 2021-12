Ihr Mann sei "noch nie so glücklich gewesen", sagt Bode Millers Frau Morgan. Der Grund: Die beiden sind wieder Eltern geworden. Fünf gemeinsame Kinder mischen nun ihren Alltag auf. Der Tod von Tochter Emeline bleibt dennoch sicher unvergessen.

Bode Miller und seine Ehefrau Morgan sind bereits am 26. November abermals Eltern geworden. Das verriet das Paar jetzt dem US-amerikanischen "People"-Magazin.

Ihre Tochter sei in ihrem Zuhause im kalifornischen Orange County mit der Hilfe einer Hebamme zur Welt gekommen, plaudern die beiden aus. Die Kleine, für die sie noch keinen Namen gewählt hätten, habe bei der Geburt etwas weniger als 3,8 Kilo gewogen und ungefähr 56,5 Zentimeter gemessen.

"Sie ist perfekt", schwärmen der ehemalige Skirennläufer und die Beachvolleyballspielerin. Auch die Art und Weise der Geburt sei perfekt gewesen, um dieses Kapitel im Leben der Familie zu beschließen. "Bode hat mir am Tag, nachdem sie geboren wurde, erzählt, dass er glaubt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie so glücklich gewesen ist", erklärt Morgan Miller.

Tochter "Emmy" ertrank

Gemeinsam sind die beiden Eltern der Söhne Nash (6) und Easton (3) sowie der Zwillinge Asher und Aksel (2). Aus früheren Beziehungen hat der Sportler zudem zwei weitere Kinder, eine 2008 geborene Tochter und einen Sohn, der 2013 zur Welt kam. Bode und Morgan Miller sind seit 2012 verheiratet.

2018 sorgte ein schwerer Schicksalsschlag des Paares weltweit für Aufsehen. Damals kam Tochter Emeline, Spitzname "Emmy", im Alter von nur 19 Monaten ums Leben. Das Mädchen ertrank im Pool eines Nachbarn. Obwohl das Mädchen wohl nur 30 Sekunden unter Wasser war, ehe sein Vater es entdeckte, kam jede Hilfe zu spät.

Schon vor der Geburt der Zwillinge sagte Morgan Miller: "Natürlich ist es nicht möglich, ein Kind zu ersetzen." Gleichwohl wolle die Familie in die Zukunft blicken und weiter wachsen: "Wir wussten immer, dass wir in unseren Herzen noch Platz haben, um mehr Liebe zu geben."