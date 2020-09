Während seiner Karriere wirkt Michael Lonsdale in mehr als 200 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Bekanntheit erlangt der Darsteller insbesondere als Gegenspieler von Roger Moore im James-Bond-Streifen "Moonraker". Nun ist Lonsdale in seiner Geburtsstadt gestorben.

Der unter anderem als James-Bond-Bösewicht bekannt gewordene britisch-französische Schauspieler Michael Lonsdale ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte sein Agent mit. Lonsdale sei in seinem Haus in seiner Geburtsstadt Paris gestorben.

Lonsdale wurde am 24. Mai 1931 als Sohn einer französischen Mutter und eines britischen Vaters geboren. In seiner sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere spielte er in mehr als 200 Filmen mit - von kleinen Independent-Produktionen bis zu großen Blockbustern. Unter anderem drehte er mit den Regisseuren Orson Welles und Michel Deville. Seinen Durchbruch schaffte er unter der Regie von François Truffaut mit den Filmen "Die Braut trug Schwarz" und "Geraubte Küsse", beide aus dem Jahr 1968. Millionen Kinofans bekannt wurde er 1979 im Film "Moonraker", in dem er als sadistischer Industrieller Hugo Drax den damaligen James-Bond-Darsteller Roger Moore herausfordert.

Regisseur Steven Spielberg holte ihn für seinem Politik-Thriller "München" vor die Kamera, der von einer israelischen Vergeltungsaktion für den Anschlag auf die olympische Mannschaft Israels durch eine palästinensische Terrorgruppe im Jahr 1972 handelt. Das Highlight seiner Karriere war aus Sicht vieler Filmkritiker aber sein Wirken im 2010 erschienenen Film "Von Menschen und Göttern". Dieser erzählt nach einer wahren Begebenheit, wie sieben französische Mönche in Algerien zwischen die Fronten geraten - und letztlich getötet werden. Neben der Schauspielerei betätigte sich Lonsdale auch als Buchautor.