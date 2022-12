Die Gerüchteküche brodelt: Wird Boris Becker aus seiner Haft in Großbritannien nach Deutschland abgeschoben? Ist er womöglich sogar schon da? Unterdessen werden erste Szenen einer neuen Doku über den 55-Jährigen veröffentlicht. Sie zeigen Becker in Tränen aufgelöst.

Apple TV+ hat eine zweiteilige Dokumentation über Boris Becker angekündigt. Laut einer Mitteilung des Streamingdienstes soll die Produktion "alle Aspekte des Mannes beleuchten", der wegen Insolvenzverschleppung in Großbritannien zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Ein konkretes Erscheinungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt.

Für Regie und Produktion zeichnen die beiden Oscarpreisträger Alex Gibney und John Battsek verantwortlich. Sie sollen exklusiven Zugang zu dem ehemaligen Profisportler gehabt haben - vor dessen Haftantritt wohlgemerkt.

In der Dokumentation solle einerseits Beckers erfolgreiche Karriere beleuchtet werden, heißt es - von den Anfängen, in denen er mit nur 17 Jahren das erste Mal in Wimbledon gewann, bis hin zu seinen insgesamt 49 Titeln, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille. Andererseits werde es auch um Beckers "manchmal turbulentes Privatleben" gehen, so die Ankündigung.

"Rest meines Lebens"

Die Dokumentation stützt sich dabei unter anderem auf Interviews mit engen Familienangehörigen und Wegbegleitern. So sollen etwa einstige Tennisstars wie John McEnroe, Björn Borg, Mats Wilander und Michael Stich ebenso zu Wort kommen wie Beckers früherer Schützling Novak Djokovic.

Vor allem jedoch gab Becker selbst eine Reihe persönlicher Interviews, darunter eines in der Woche seiner Verurteilung. Aus diesem Gespräch wurde ein kurzer Vorabausschnitt veröffentlicht, in dem der 55-Jährige unter Tränen in die Kamera spricht. "Ich stelle mich dem", hört man ihn schluchzen. Er werde sich nicht "verstecken oder weglaufen" und jedes Urteil akzeptieren. "Es ist Mittwochnachmittag, am Freitag werde ich über den Rest meines Lebens Bescheid wissen."

Kurz vor der Abschiebung?

Das Urteil, das am Freitag, den 29. April 2022, gesprochen wurde, sah schließlich zweieinhalb Jahre Haft für Becker vor. Seither sitzt der ehemalige Tennisstar in England im Gefängnis. Oder ist er womöglich bereits wieder auf freiem Fuß?

Diese Gerüchte halten sich hartnäckig. So machten am Mittwochmorgen Spekulationen die Runde, Beckers Abschiebung stehe unmittelbar bevor. Bereits am Nachmittag werde er an Bord einer Privatmaschine in München erwartet. Doch diese Annahme hat sich nicht bestätigt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass er immer noch im Huntercombe-Gefängnis bei London einsitzt. Allerdings wäre eine Abschiebung nach Deutschland wohl jederzeit möglich. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sollen vorliegen.