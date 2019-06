"Alles wird perfekt", singt Casper in einem seiner bekanntesten Songs. Und tatsächlich scheint sich auch für den Rapper alles zum Besten zu fügen. Jedenfalls in Sachen Liebe. So hat er nun offenbar zu seiner Lebensgefährtin Lisa Volz bereits zum zweiten Mal Ja gesagt.

Die deutsche Musik-Szene freut sich mit Rapper Casper. Der 36-Jährige hat seiner Partnerin Lisa Volz allem Anschein nach ein zweites Mal das Ja-Wort gegeben. Sowohl der Musiker als auch die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin (Platz acht im Jahr 2012) teilten Fotos von ihrem besonderen Tag auf Instagram.

"Ja, ich will. Denn dein Herz ist wild, verrückt und wunderbar. Ich liebe dich über alles", kommentierte Casper die Hochzeits-Bilderstrecke auf seinem Account. Auch Lisa Volz veröffentlichte mehrere Fotos, auf denen das Brautpaar zu sehen ist, und schrieb dazu in Anlehnung an den entsprechenden Hit von Britney Spears: "Oops we did it (again)." ("Ups, wir haben es noch einmal getan.")

Gratulanten von Lena bis The BossHoss

Unter beiden Instagram-Posts finden sich zahlreiche Glückwünsche von Kollegen aus der deutschen Musik-Szene. Lena Meyer-Landrut gratulierte zum Beispiel mit "OMG YES!!!!! Glückwunsch", während Alec Völkel von The BossHoss kommentierte: "Whoohoo, Glückwunsch! Alles liebe, auf die Liebe!" Außerdem gratulierten Mandy Capristo mit "Von Herzen alles, alles Liebe" und die Band Silbermond mit "Herzlichste Glückwünsche ans große Glück".

2017 war durch einen Bericht der "Bild"-Zeitung bekannt geworden, dass sich Casper - mit bürgerlichem Namen Benjamin Griffey - und Lisa Volz bereits im Dezember 2016 in Las Vegas das Ja-Wort gegeben haben sollen. Zuvor hatten die beiden ihre Beziehung geheim gehalten. Möglicherweise ist die Hochzeit auch erst jetzt offiziell besiegelt.

Casper gilt seit einigen Jahren als einer der erfolgreichsten Rapper, der sich mit nachdenklichen Texten von seinen Gangsta-Rap-Kollegen deutlich abgrenzt. Den Durchbruch schaffte er 2011 mit dem Nummer-1-Album "XOXO". Auch seine drei folgenden Alben eroberten allesamt die Chartspitze in Deutschland.