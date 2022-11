Die Scheidung von Cathy und Mats Hummels läuft, für ihren Sohn Ludwig aber sind die zwei weiterhin gemeinsam da. Nun spricht die 34-jährige Influencerin in einem RTL-Interview erstmals über die wahren Gründe für das Aus ihrer Ehe und erklärt, was ihre Depressionen damit zu tun haben.

Nach monatelangen Gerüchten ist inzwischen klar, dass die Ehe zwischen Cathy und Mats Hummels gescheitert ist. Über das Aus ihrer Liebe haben sich beide jedoch nie öffentlich geäußert. Jetzt aber bricht die 34-Jährige nicht nur in der RTLzwei-Dokumentation "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" ihr Schweigen. Auch in einem vorab von RTL geführten Interview spricht sie über ihren mentalen Gesundheitszustand und was dieser mit ihrer Trennung zu tun hat.

Immer wieder kommen Cathy Hummels während des Gesprächs die Tränen, denn emotional verwunden hat sie das Ehe-Aus noch nicht. Es sei eine Entscheidung für ihre Gesundheit und gegen die Liebe gewesen, erklärt sie. "Das war sehr schwer, aber ich habe ja keine Wahl. Entweder ich entscheide mich für einen Menschen und ich gehe drauf, oder die Beziehung. Ich musste mich für mich entscheiden."

2007 lernten sich die damals 19-jährige Catherine Fischer und der 18-jährige Mats Hummels in München kennen. Sie verlieben sich, 2015 wird geheiratet. "Wir sind ja Babys gewesen, als wir zusammengekommen sind", erinnert sie sich heute. "Und wir haben alles gemeinsam erlebt. Ich war immer an Mats Seite, ich habe seine ganze Karriere mit ihm durchlaufen."

"Er hat gesagt, er kann so nicht weitermachen"

Nach vielen Jahren in Dortmund ging es für die zwei zurück nach München und für den Fußballer zum FC Bayern. 2019 aber entschied er sich, erneut für Borussia Dortmund zu spielen und wieder ins Ruhrgebiet zu ziehen. Dieses Mal allerdings ohne seine Ehefrau und seinen kleinen Sohn Ludwig, die in München blieben. "Ich konnte das nicht, ich bin hier glücklich", so Cathy Hummels. "Hier ist meine Familie. (...) Ein Fußballspieler ist so viel weg, und dann immer alleine zu sein, auch mit meinem Sohn, ohne Hilfe ..." In der Zeit in Dortmund hatte Cathy Hummels bereits zweimal eine schwere Depression durchlitten. Dieses Risiko wollte sie nicht noch einmal eingehen. "Jeder, der diese Krankheit schon mal hatte, der weiß, wovon ich spreche", ist sie sich sicher. "Du musst dich an die erste Stelle stellen", erklärt sie

"Er (Mats) hat gesagt, er kann so nicht weitermachen, und ich wusste halt, dass ich ihm nicht das geben kann, was er sich wünscht, sonst wäre ich wieder krank geworden", sagt sie weiter. Am Ende sei er es gewesen, der die Beziehung beendet habe. Im Sommer 2022 zeigte er sich dann immer wieder mit anderen Frauen. "Es war oft sehr schwer, den Menschen, den du geliebt hast und irgendwie auch noch liebst, mit anderen Frauen zu sehen", gibt Cathy Hummels zu. "Aber er ist mir in der Hinsicht ja nichts schuldig." Mittlerweile haben die zwei die Scheidung eingereicht, für Sohn Ludwig ziehen sie aber weiterhin an einem Strang. "Jetzt sind wir halt Freunde, Eltern."

Die Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" zeigt RTLzwei am Mittwochabend um 20.15 Uhr.